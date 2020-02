06:00 Uhr

Oberbürgermeister Gerhard Jauernig: „Noch mehr Nachhaltigkeit“

Zur Kommunalwahl stellt unsere Zeitung den Bürgermeisterkandidaten fünf einheitliche Fragen.

Warum sollen die Bürger Sie wählen?

Weil ich für unser Günzburg viele gute Ideen habe. Diese Visionen möchte ich gemeinsam mit Vielen umsetzen, um die einzigartige Marke Günzburgs weiterzuentwickeln.

Welches Projekt wollen Sie in der neuen Wahlperiode als Erstes angehen?

Mein Projekt ist ein attraktives Günzburg für Jung und Alt. Der Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes, auch während der Ferienzeiten, mehr bezahlbarer Wohnraum für alle, die Modernisierung des Günzburger Waldbads und der Neu-/Umbau des städtischen Altenheimes stehen in meiner Priorität ganz oben. Außerdem müssen wir noch mehr Nachhaltigkeit leben! Dazu zählt für mich die Neuausrichtung der Mobilität mit all seiner Vielfalt; die Verschmelzung des städtischen ÖPNV mit Busanbindungen an Zielorte im Landkreis mit einfachem Fahrplan und preisgünstigen Konditionen. In diesem Zusammenhang ist der Erhalt des überregionalen Bahnhaltepunkts am jetzigen Standort für mich nicht verhandelbar. Die Entwicklung Günzburgs zur fahrradfreundlichen Stadt 2025 mit neuen Fahrradabstellplätzen, innerstädtischen Fahrradwegen und einem Fahrradparkhaus am Bahnhof möchte ich zeitnah umsetzen.

Wann geht Ihnen die Kommunalpolitik auf die Nerven?

Wenn sie sich zu stark an Ideologien und zu wenig am Menschen orientiert. Mein Motto lautet: Ich bewerte Ideen nach deren Qualität und nicht nach ihrer Herkunft.

Wo ist Ihr Lieblingsort in Ihrer Kommune?

Auf meinen Mountainbike-Touren entlang der Donau und mitten durch unsere wunderschöne Stadt.

Welche Person der Zeitgeschichte würden Sie gerne treffen und warum?

Donald Trump – weil ich ihm gerne in schwäbischem Englisch sagen möchte, wie sehr und wie oft er sich irrt.

Zur Person Gerhard Jauernig:

Gerhard Jauernig wurde am 18. Oktober 1968 in Ulm geboren. Seit 2002 ist er Oberbürgermeister von Günzburg . Er wurde nominiert von SPD und CSU .



ist glücklich verheiratet. Beruf Oberbürgermeister der Stadt Günzburg .



Oberbürgermeister der Stadt . Freizeit/Hobbys Radfahren, Fußball, Handball, Lesen und das Zusammentreffen mit Menschen.

Radfahren, Fußball, Handball, Lesen und das Zusammentreffen mit Menschen. Politische Aktivitäten/Ehrenamt Gerhard Jauernig ist Kreisrat ( SPD ), Vorsitzender des Bayerischen Städtetages in Schwaben sowie Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Günzburg und Schützenkommissar.



