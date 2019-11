vor 34 Min.

Oblaten-Hersteller: Generationswechsel bei Küchle

Das Günzburger Unternehmen Küchle ist vor allem für seine Oblaten bekannt. Doch es fertigt noch viel mehr. Nun hat es einige personelle Änderungen an der Firmenspitze gegeben.

Von Walter Kaiser

Über fehlende Arbeit können sich Belegschaft und Geschäftsführung der Günzburger Firma Küchle nicht beklagen. „Die Auftragsbücher sind voll“, erklärt Gesellschafter Christof Küchle. „Unsere Bäckerei arbeitet im Drei-Schicht-Betrieb rund um die Uhr.“ Die Kapazitäten sollen deshalb ausgeweitet werden, „eine weitere Expansion“ sei geplant. Innerhalb der seit 1864 bestehenden Firma an der Bahnhofstraße hat es zuletzt einige personelle Änderungen gegeben. Darüber informierten Christof Küchle und der zweite Geschäftsführer Dietmar Wöhrmann bei der Betriebsfeier im Gasthof Linde in Deffingen.

Eltern und Geschwister von Küchle sind aus der Firma ausgeschieden

Die bisherigen Mitgesellschafter der Firma, Christof Küchles Eltern und seine drei Geschwister, sind aus der Firma ausgeschieden. Ihre Anteile übernahmen Küchles erwachsene Kinder, Tochter Kim und Sohn Roman.

Anteilseigner ist zudem Dietmar Wöhrmann, der dem Unternehmen seit Jahren über den Firmenbeirat verbunden war. Dieser Beirat erfüllt ähnliche Funktionen wie ein Aufsichtsrat, er berate und komme einer „Minikontrollfunktion“ nach.

Vor etwas mehr als einem Jahr wechselte Wöhrmann vom Beirat in die nun zweiköpfige Geschäftsführung. Als „ausgewiesener Lebensmittelprofi“ habe Wöhrmann „einen erheblichen Anteil am aktuellen Aufwärtstrend“ des Unternehmens, freut sich Christof Küchle.

In Günzburg werden Backhilfen und Backmischungen gefertigt

Die Firma ist landläufig als Produzent von Oblaten bekannt. Daneben werden ausschließlich am Standort Günzburg von den etwa 100 Beschäftigten Backhilfen und Backmischungen für Haushalte und Industrie gefertigt. Größtes Standbein sind inzwischen aber „spaßbehaftete Süßwaren“, sagt Christof Küchle. Sie firmieren unter den Marken „Knabber-Esspapier“ für den nationalen und „Sweet Sheets“ für den internationalen Markt.

Während die Oblaten überwiegend in Deutschland und Österreich vertrieben werden, geht das Esspapier in hohem Maße ins europäische und vor allem ins asiatische Ausland. „Insgesamt gehen wir auf eine Exportquote von 30 Prozent zu“, erklären Christof Küchle und Dietmar Wöhrmann. Das trage erheblich zu den derzeit vollen Auftragsbüchern bei.

Unternehmen will intensiv investieren

Vor all diesen Hintergründen blicken die beiden Geschäftsführer zuversichtlich in die nähere Zukunft. Im kommenden Jahr soll „intensiv“ in neue Produktionstechniken sowie in eine neue IT-Infrastruktur investiert werden.

Bei der Feier im Gasthaus Linde war Martin Hepp für 25-jährige Betriebstreue geehrt worden.

Martin Hepp

Er hatte 1994 in der Oblatenbäckerei begonnen, als deren Schichtleiter sei er „jederzeit eine zuverlässige Stütze des Unternehmens“, würdigte die Geschäftsleitung seine Verdienste – wie auch die der übrigen 100 Beschäftigten, ohne deren Einsatz der Erfolg der Firma Küchle nicht möglich wäre.

