Offingen

vor 32 Min.

An der Donau bei Offingen sind neue Lebensräume entstanden

Bei der Staustufe in Offingen wurde auf einer Länge von 500 Metern der Damm ökologisch saniert. Mit dem Einbau von Öko-Bermen verbessert die LEW Wasserkraft nicht nur den Hochwasserschutz, sie schafft gleichzeitig neue Lebensräume.

Plus Beim Kraftwerk in Offingen hat die LEW Wasserkraft einen Damm auf einer Länge von 500 Metern ökologisch saniert. Was mit dem Pilotprojekt erreicht wurde.

Von Peter Wieser

Unterschiedlicher könnten die beiden Uferbereiche der Donau vor der Offinger Staustufe nicht sein: Während flussabwärts an der rechten Seite kahle Betonmauern aus dem Wasser ragen, sind auf der gegenüberliegenden Seite, auf der der Donau-Radweg verläuft, naturnahe Uferstrukturen entstanden: wertvolle neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Dort herrscht Leben, angefangen vom Quaken der Frösche über die zahlreichen Wasservögel, die sich dort tummeln, bis hin zu den kleinen Fischen, die im flachen Wasser umherwuseln. Dahinter steckt ein besonderes Projekt.

