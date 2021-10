Offingen

Der Schlehbach in Offingen wird renaturiert

Plus Offingen lässt sich das einiges kosten. Dafür profitieren nicht nur Natur und Artenvielfalt, sondern auch die Marktgemeinde. Schlechte Nachrichten beim Kinderhaus.

Von Peter Wieser

Das reizvolle Schlehbachtal am südlichen Ortsrand von Offingen hat schon etwas. Bis auf die Tatsache, dass der Graben recht geradeaus verläuft. Das will der Markt Offingen ändern. Seit vergangenem Jahr ist der Markt Offingen in Kontakt mit der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Günzburg und dem Landschaftspflegeverband Günzburg. Dieser hat einen Renaturierungsplan ausgearbeitet: Der Schlehbach soll revitalisiert werden, die Sohlschalen aus Beton im Bachbett sollen entfernt und verlorengegangener Lebensraum wiederhergestellt werden. Mit der Ausgestaltung zu einem naturnahen Bachlauf und der Aufwertung der Uferbereiche entstehen neue Lebensräume.

