Es gibt Geld für die Wiederbelebung des Offinger Aussichtsturms

Die Europäische Union und der Freistaat Bayern unterstützen die Sanierung des Aussichtsturmes in Offingen. Billiger wird der Turm nicht, aber attraktiver.

Im Moment bietet der Aussichtsturm Offingen noch ein wenig einladendes Bild - abgesperrt mit einem Bauzaun, die Aussichtsplattform abgenommen, kein Blick in die Weite des Donautals ist möglich. Doch das soll sich bald ändern. Nachdem sich der Markt Offingen 2019 grundsätzlich für eine technische Sanierung entschieden hat, trieb das Team Regionalentwicklung bei Donautal-Aktiv, unter Federführung von Andrea Zangl, eine Neukonzeption für den Turm voran. Ziel war es, den neuen Turm noch attraktiver für die Besucher zu machen und gleichzeitig, aufgrund der Neuerungen, eine Förderung über das EU-Förderprogramm Leader zu erreichen.

Die moderne thematische Ausgestaltung des Aussichtsturmes wird zwar für die Offinger nicht günstiger, aber aufgrund der Förderung und des zusammen mit Donautal-Aktiv, dem Regionalmarketing Günzburg und einem Planungsbüro erarbeiteten Gestaltungskonzepts, deutlich besser. Neben der baulichen Sanierung soll über ein Virtual-Reality-Angebot auf der Plattform, Infotafeln und die Gestaltung des Platzes am Fuße des Aussichtsturmes ein Eingangstor für den Auwald an der Donau geschaffen werden.

Einmalige Aussicht vom Offinger Aussichtsturm

Im Beisein von Landrat Hans Reichhart, Zweiter Vorsitzender von Donautal-Aktiv, und Axel Egermann vom Regionalmarketing Günzburg überreichte der Leader-Koordinator beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen-Wertingen, Erich Herreiner, den Zuwendungsbescheid an den Offinger Bürgermeister Thomas Wörz. Damit wurde die Wiederbelebung des Aussichtsturms nun auf finanziell sichere Beine gestellt. „Endlich können wir nach der Wiedererrichtung unseren Bürgern, den Gästen, Radlern und Wanderern in Offingen wieder diese einmalige Aussicht auf das Schwäbische Donautal bieten“, sagt Wörz.

Der Aussichtsturm liegt direkt an mehreren touristischen Routen, wie der Via Danubia und vor allem auch am Rundweg Donau-Hänge, einer Nebenstrecke des Premiumwanderweges Donauwald. Bei Gesamtkosten von etwa 470.000 Euro unterstützt die Europäische Union das Projekt mit rund 200.000 Euro aus dem Förderprogramm Leader. Den anfallenden Eigenanteil trägt der Markt Offingen. Die Arbeiten sollen rasch ausgeschrieben werden, sodass der Aussichtsturm voraussichtlich im kommenden Jahr eröffnet werden kann. (AZ)

