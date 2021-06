Fensterscheibe an Einfamilienhaus in Offingen eingeschlagen

Die Polizei in Burgau ermittelt, weil eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde. Sie bittet Zeugen, sich mit Hinweisen bei ihr zu melden.

Im Zeitraum von Mittwoch, 26. Mai, bis Mittwoch, 2. Juni, ist in Offingen an der Gundelfinger Straße an einem Einfamilienhaus eine Fensterscheibe eingeschlagen worden.

Der bisher unbekannte Täter verursachte einen Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Zeugenhinweise nimmt unter Telefon 08222/96900 die Polizeiinspektion Burgau entgegen. (AZ)