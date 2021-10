Gesundheitsprobleme sind Auslöser für Unfall in Offingen

Ein 72-Jähriger ist wegen gesundheitlicher Probleme mit dem Auto bei Offingen auf die Gegenfahrbahn geraten. Was dann geschah.

An der Einmündung Drechselberg – Remsharter Straße in Offingen ist es am Samstag gegen 2.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 72-jähriger Mann wollte mit seinem Auto vom Drechselberg nach links in die Remsharter Straße abbiegen. Während des Abbiegevorgangs kam der Mann nach Angaben der Polizei wegen gesundheitlicher Probleme auf die Gegenfahrbahn der Remsharter Straße und streifte einen entgegenkommenden Wagen, den eine 54-jährige Frau steuerte. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 3500 Euro. Beide Personen sind durch den Unfall nicht verletzt worden. Der 72-jährige Mann musste aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme ins Krankenhaus gebracht werden. (AZ)