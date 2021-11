Gibt es bald Bike & Ride-Boxen am Offinger Bahnhof?

Die Grünen und die SPD haben einen Antrag gestellt, dass Fahrräder sicher am Offinger Bahnhof untergebracht werden können. Was der Gemeinderat dazu sagt.

Zu einem für die Zukunft ausgerichteten öffentlichen Nahverkehr müsse auch die Möglichkeit bestehen, am Bahnhof das Fahrrad samt Gepäck sicher unterzustellen. Und das sei in Offingen derzeit nicht möglich. Deshalb hatten die Fraktion der Grünen und der SPD einen Antrag für die Beschaffung von Bike & Ride-Boxen am Offinger Bahnhof gestellt – jeweils sechs Boxen in beiden Fahrtrichtungen. Der Marktgemeinderat begrüßte die Idee in der jüngsten Sitzung.

Dies würde der Förderung des Fahrradverkehrs dienen, man erhoffe sich dadurch, dass auch weitere Zugreisende den Weg zum Bahnhof mit dem Fahrrad anstelle des Autos fänden, erläuterte Kurt Schweizer (Grüne) in der Sitzung des Offinger Marktgemeinderats den Antrag. Fahrräder würden immer hochwertiger, was zudem eine sichere Unterstellung erfordere. Michael Süß ( Freie Wähler) schloss sich dem an. In der vergangenen Jahreshauptversammlung der Freien Wähler sei dieses Thema ebenfalls angesprochen worden. Karsten Feil ( CSU) merkte an, dass die Bereiche dann auch entsprechend ausgeleuchtet sein sollten.

Offingens Bürgermeister sieht bei Bike & Ride-Boxen noch Diskussionsbedarf

Kurt Schweizer fand, dass es in diesem Zug dann auch sinnvoll wäre, eine Lademöglichkeit für E-Bikes zu schaffen. Bürgermeister Thomas Wörz (SPD) betonte: Wenn, dann sei dies zunächst ein Startschuss für ein Projekt, welches man eventuell realisieren könne. Aber es stehe noch einiges an Diskussionsbedarf im Hinblick auf die verschiedenen Anbieter und Konzepte an. Insgesamt sei das eine super Idee, sah es Rüdiger Zischak (CSU). Man sollte jedoch Schritt für Schritt vorgehen und zunächst Informationen einholen, was es auf dem Markt gebe und mit welchen Kosten das verbunden wäre. So lautete letztlich auch der einstimmige Beschluss. Der Marktgemeinderat begrüßt die Idee, nun soll geprüft werden, wo solche Fahrradboxen errichtet werden könnten und ob es Fördermöglichkeiten gibt. Entsprechend sollen Angebote eingeholt werden.

Fotovoltaikanlage Die geplante Freiflächen-Fotovoltaikanlage östlich der Eisenbahnlinie Neuoffingen – Donauwörth kann kommen. Zur Flächennutzungsplanänderung im Bereich „Solarpark Donauried“ fasste der Marktgemeinderat einstimmig den Feststellungsbeschluss sowie den Satzungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Begrüßenswert wäre jedoch, wenn die Kommune ein Standortkonzept entwickeln würde, auf welchen Flächen Fotovoltaikanlagen sinnvoll seien, hieß es unter anderem in den Stellungnahmen des Regionalverbands Donau-Iller und des Landratsamts Günzburg, Fachbereich Ortsplanung. Aufgrund des damit verbundenen immensen Aufwands, sowie der Problematik sich regelmäßig ändernder Rahmenbedingungen, möchte der Markt Offingen davon absehen. Zuvor hatte der Marktgemeinderat dem Durchführungsvertrag zwischen dem Markt Offingen und den Lechwerken Augsburg als Vorhabenträger zugestimmt. In diesem sind die Einzelheiten des Vorhabens, darunter auch die Rückbauverpflichtung nach Stilllegung der Anlage, geregelt.

Offingens Schuldenstand liegt bei 1,7 Millionen Euro

Jahresrechnung Weiter gab Bürgermeister Wörz die Aufstellung der Jahresrechnung 2020 bekannt. Nachdem im vergangenen Jahr nicht alles so realisiert worden sei wie geplant, sei die vorgesehene Rücklagenentnahme in Höhe von 1,8 Millionen Euro nicht erforderlich gewesen. Stattdessen habe man den Rücklagen rund eine Million Euro zuführen können, so der Bürgermeister. Ende des Haushaltsjahres 2020 lägen diese bei rund 5,3 Millionen Euro bei einem Schuldenstand in Höhe von 1,7 Millionen Euro. Dafür werde man auch größere Aufgaben zu stemmen haben.

Klausur Nachdem aufgrund der Pandemie die Mandatsträgerklausur für eine nachhaltige Ortsentwicklung an der Schule für Dorfentwicklung in Thierhaupten nicht stattfinden konnte, konnte jetzt ein neuer Termin, jedoch der einzige aufgrund der hohen Nachfrage, gefunden werden. Die Mandatsträgerklausur findet nun am 13. Und 14. Mai 2022 statt.

Dritte Bürgermeisterin Maria Luise Eberle - inzwischen die dritte Periode im Offiner Marktgemeinderat erhielt die kommunale Dankesurkunde mit einem Blumenstrauß von Bürgermeister Thomas Wörz überreicht. Foto: Peter Wieser

Ehrung Für ihre Verdienste auf kommunaler Ebene waren auch zwei Personen aus dem Markt Offingen am 13. Oktober im Kloster Wettenhausen geehrt worden. Erich Schmucker, der sechs Legislaturperioden dem Offinger Marktgemeinderat angehörte, erhielt die kommunale Verdienstmedaille in Bronze. Dritte Bürgermeisterin Maria Luise Eberle – inzwischen die dritte Periode im Offinger Marktgemeinderat – war bei der Ehrung urlaubsbedingt nicht anwesend. Sie erhielt die kommunale Dankesurkunde mit einem Blumenstrauß von Bürgermeister Thomas Wörz überreicht.