Gundremmingen spielt eine Rolle im Film "Atomkraft forever"

Wie Regisseur Carsten Rau im Dokumentarfilm Stromproduktion aus Kernkraft beschreibt und wie Gundremminger dazu stehen, ist in Offingen zu erleben gewesen.

Befürworter sehen darin sichere und umweltschonende Energie, Gegner ein gefährliches Teufelszeug: Atomkraft. Damit befasst sich ein Dokumentarfilm von Carsten Rau. Der Hamburger Regisseur beschreibt die Aspekte der umstrittenen Energieerzeugung durch Kernspaltung und deren Folgen. Ein Teil der Aufnahmen entstand in Gundremmingen. Bürger aus dem Ort haben die Aufführung des Films nun in den Donau-Lichtspielen in Offingen verfolgt.

Bis Ende dieses Jahres wird der Block C des Gundremminger Kernkraftwerks abgeschaltet, eine Folge des beschlossenen Atomausstiegs nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima. Aus Sicht des früheren Bürgermeisters Wolfgang Mayer, der neben den Kühltürmen sogar auf dem Filmplakat zu sehen ist, eine Hals- über Kopf-Entscheidung. Die Gemeinde Gundremmingen hat vom Atommeiler, zeitweise der größte in Deutschland, erheblich profitiert, wie der Film „Atomkraft forever“ zeigt. Kein Wunder, dass es im Ort kaum jemanden gebe, der das Kernkraftwerk in Bausch und Bogen ablehne, so Mayer.

Früher Anhänger der Atomkraft - heute sieht Ingenieur großes Risikopotenzial

Seiner Ansicht nach hat der Regisseur eine ziemlich neutrale Beschreibung dieser Energieerzeugung gezeigt. Motivation für den Film war laut Rau der unter Kanzlerin Angela Merkel beschlossene Ausstieg mit der Frage, ob dieser auch als Blaupause für andere Industrienationen geeignet sei. Am Beispiel des Kernkraftwerks Greifswald, in den 70ern in der damaligen DDR gebaut, beschreibt der Regisseur den ungeheuren und Milliarden Euro kostenden Aufwand der etwa 30 Jahre dauernden Demontage.

Mit Zuschauern aus Gundremmingen diskutierte der Hamburger Regisseur Carsten Rau nach der Aufführung seines Dokumentarfilms „Atomkraft forever“ in den Offinger Donau-Lichtspielen. Foto: Wolfgang Kahler

Zu Wort kommt unter anderem ein leitender Ingenieur, früher durchaus Anhänger der Atomkraft, der nun aber in der Kernfusion ein kaum beherrschbares Risikopotenzial sieht. Dazu kommt, dass die Frage des Endlagers radioaktiver Abfälle noch immer nicht geklärt ist und zum Beispiel in Gundremmingen zahlreiche Castorbehälter stehen. Andererseits werden in anderen europäischen Ländern wie Frankreich weiter Atommeiler gebaut, dort wird der deutsche Ausstieg gar als „lächerlich“ eingestuft, beschreibt der Film. „Ein Stück Heimat hat gefehlt“, beschreibt Gerlinde Hutter, Gastwirtin in Gundremmingen, die Lage, als das Kraftwerk wegen einer Revision abgeschaltet werden musste und kein Wasserdampf mehr aus den Kühltürmen kam.

Der Film hat einige Preise gewonnen

Sie hat erhebliche Bedenken, dass nach dem Ausstieg die Energiepreise nach oben gehen, klagte sie bei der Diskussion mit dem Regisseur nach dem Film, und befürchtet, dass Deutschland Atomstrom aus dem Ausland kaufen müsse. Wegen der Wasserknappheit in Frankreich könnten dort nicht alle Atomkraftwerke laufen, das Land beziehe sogar Strom aus Deutschland, sagte Rau.

Die Frage müsse natürlich gestellt werden, so der Regisseur, „wo kriegen wir in 20 Jahren den Strom her“ und wie die Energiewende zu schaffen sei. In Deutschland sieht der Regisseur jedenfalls kein Potenzial mehr für weitere Kernkraftwerke. Andererseits müsse Deutschland circa 70 Prozent seines Energiebedarfs wie Gas oder Erdöl nach wie vor aus dem Ausland decken. Raus Film, der schon seit vergangenem Jahr auf Wettbewerben gezeigt wurde, hat einige Preise gewonnen und wurde mit dem Prädikat besonders wertvoll ausgezeichnet. Er wird nächstes Jahr im ARD-Programm zu sehen sein.