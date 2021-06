Offinger Tennis-Youngsters siegen im Landkreisduell gegen Thannhausen

Die Männer des TSV Offingen haben in der Kreisklasse 2 ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt und beim TC Thannhausen mit 7:2 gewonnen.

Die Männer des TSV Offingen haben in der Kreisklasse 2 beim TC Thannhausen mit 7:2 gewonnen. Die Frauen erlebten dagegen in ihrem Heimspiel gegen den TSV Babenhausen ein wahres Wechselbad der Gefühle – und mussten am Ende eine knappe 4:5-Niederlage hinnehmen. Die Herren 30 standen in der Bezirksklasse 1 auf verlorenem Posten.

Im Spitzenspiel der Bezirksklasse 2 empfingen die Frauen des TSV Offingen den TSV Babenhausen. Trotz des verletzungsbedingten Ausfalls von Mannschaftsführerin Nina Böck ging das Team mit Zuversicht in die Partie. Zu Beginn lief auch alles wie am Schnürchen. Sabine Sparhuber bestätigte ihre gute Form und gewann genau wie Lisa Mayer deutlich in zwei Sätzen. Damit brachten sie den TSV schnell in Front. Die anderen Spielerinnen konnten nicht auf dieser Erfolgswelle reiten: Carola Eppinger, Patricia Dirlmeier, Lisa Maier und Petra Propp unterlagen allesamt, sodass nach den Einzeln ein 2:4 zu Buche stand. Doch dank ihrer eingespielten Doppel bewiesen die Offingerinnen Stärke. Linda Gruhler/Maier und Eppinger /Propp gewannen wiederum klar und egalisierten auf 4:4. Im alles entscheidenden dritten Doppel lagen Mayer/Dirlmeier bereits klar zurück, kamen noch mal mit dem Satzausgleich heran, um dann doch mit 7:10 im Match-Tie-Break zu unterliegen. Damit war die erste Saisonniederlage besiegelt.

Die Herren 30 hatten in ihrem ersten Saisonheimspiel in der Bezirksklasse 1 gegen die deutlich stärker besetzten Gäste des TC/TSV Haunstetten nichts zu bestellen. Bei der 1:8-Niederlage überzeugt lediglich Daniel Mayer mit seinem Einzelsieg. Auch im Doppel erreichte er zusammen mit Frank Britzelmaier zumindest noch einen weiteren Match-Tie-Break, mehr war allerdings für den TSV Offingen nicht drin.

Für den besten Moment der TSV-Tennisler am dritten Spieltag sorgten die Männer in der Kreisklasse 2. Die Youngsters überzeugten beim TC Thannhausen bereits in den Einzeln, nach denen sie schon uneinholbar mit 5:1 in Front lagen. Ein entfesselt aufspielender Fabian Haas führte seine Mannschaft mit einem klaren Sieg im Einser-Match an. Auch Felix Mayer siegte ungefährdet. Starke Nerven bewiesen Luca Sparhuber, Paul Lederle und Lukas Grimm, die ihre Matches alle im Match-Tie-Break gewinnen konnten. Weiter spannend lief es auch in den Doppeln. Dis TSVler gewannen zwei Partien im Match-Tie-Break, sodass am Ende Haas/Grimm und Oliver Motzer/Luca Sparhuber auf 7:2 stellen konnten.