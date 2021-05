Unbekannte stehlen Schilder und beschädigen Straßenlampen

Gestohlene Orts- und Verkehrsschilder in Schnuttenbach und beschädigte Straßenlaternen am Offinger Sportplatz: Die Polizei sucht Zeugen für mehrere Taten.

Die Polizei sucht im Markt Offingen nach bislang unbekannten Personen, die für mehrere Straftaten verantwortlich sein sollen, die nun bei der Polizeiinspektion Burgau angezeigt wurden. Bereits im April verschwanden zwei Ortsschilder, die im Ortsteil Schnuttenbach in der Baumgartner Straße und in der Dorfstraße aufgestellt waren. Anfang Mai wurde ebenfalls in der Baumgartner Straße ein Tempo 30-Schild gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

Wie die Polizei erst jetzt bekannt gab, wurden Mitte April mehrere Straßenlampen am Offinger Sportplatz durch unbekannte Täter schwer beschädigt. Der Schaden beläuft sich in diesem Fall auf gut 3600 Euro. Die Polizeiispektion Burgau bittet um Zeugenhinweise zu den Diebstählen und den Sachbeschädigungen unter Telefon 08222/96900. (AZ)

