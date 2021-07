Offingen

Unbekannter beschädigt Bagger in Offingen

Ein Bagger ist am Wochenende in Offingen beschädigt worden. Der oder die Täter streuten unter anderem Sand in den Auspuff.

Am vergangenen Wochenende ist ein Bagger, der in einer Parklücke am Spielplatz in der Offinger Buchenstraße abgestellt war, von einem bisher unbekannten Täter beschädigt worden. Der Besitzer stellte am Montag fest, dass der Lack rundum zerkratzt, und Sand auf dem Bagger verteilt war, auch im Auspuff. Die Schadenshöhe konnte noch nicht genannt werden. Hinweise auf den Täter unter Telefon 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau. (AZ).

