Unbekannter bricht ins Jugendzentrum Offingen ein

Bargeld und Getränke sind aus einem Jugendzentrum in Offingen gestohlen worden. Die Polizei Burgau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein bislang unbekannter Täter ist irgendwann zwischen Dienstag und Samstag in ein Jugendzentrum in Offingen eingebrochen. Der Täter schlug laut Polizeibericht zunächst eine Fensterscheibe ein, über die er in das Gebäude gelangte. Anschließend wurden eine Geldkassette mit Bargeld in Höhe von etwa 50 Euro und mehrere Getränkeflaschen gestohlen. Die Polizeiinspektion Burgau hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222/96900 entgegen. (AZ)