Zu laute Musik: 46-Jährige aus Offingen wollte nicht leiser machen

Obwohl die Polizei vor der Tür stand, wollte eine 46-Jährige ihre Musik nicht leiser drehen. Erst nach einer Androhung hatten die Anwohner wieder ihre Ruhe.

Mehrmals in der Vergangenheit hatte sich ein Anwohner im Bereich des Offinger Bahnhofes über laute Musik beschwert. Auch am Sonntag am späten Nachmittag rief der Mann die Polizei. Beim Eintreffen der Streife hörten die Beamten erst keine Musik.

Anwohner in Offingen beschwerten sich mehrfach über die Ruhestörung

Daraufhin meldete sich ein Anwohner am frühen Abend nochmals bei der Polizeiinspektion Burgau. Zu diesem Zeitpunkt konnte durch die Polizeibeamten eine 46-jährige Frau in ihrem Anwesen angetroffen werden. Sie hörte in einer Art Werkstatt überlaut Musik.

Obwohl ihr die Anzeigenerstattung wegen Ruhestörung bekanntgegeben wurde, zeigte sie sich uneinsichtig. Erst nach eingehender Belehrung und Androhung der Sicherstellung der Musikanlage durch die Polizei drehte sie die Musik leiser. Einschreiten mussten die Beamten in der Folge nicht mehr. (AZ)