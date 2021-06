Zwei Leichtverletzte im Kreisel bei Offingen

Eine Autofahrerin hat ein Leichtkraftrad bei Offingen übersehen - es kam zum Unfall.

Eine 31-jährige Autofahrerin ist am Freitag gegen 20.15 Uhr in den Kreisverkehr südwestlich von Offingen gefahren. Dabei übersah sie einen Mann auf seinem Leichtkraftrad, meldet die Polizei. Der Fahrer und der Sozius stürzten daraufhin und verletzten sich leicht. Sie kamen vorsorglich ins Krankenhaus Günzburg. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. (AZ)