vor 28 Min.

Offingens Wertstoffhof ist umgezogen

Der neue Wertstoffhof hat eine Einbahnstraßenregelung mit separater Ausfahrt. Die Anlieferzeiten sind die gleichen wie am alten Standort in der Steigstraße.

In der Rappenwörthstraße eröffnete ein 2000 Quadratmeter großes Recyclingcenter. Was am neuen Standort alles geboten ist

Von Oliver Wolff

Ein weiterer Baustein zur Erneuerung der Abfallwirtschaft im Landkreis ist fertig. Ende April dieses Jahres wurde bereits der neue Wertstoffhof in Leipheim in Betrieb genommen. Nun sind auch die Tore des neuen Offinger Recyclingcenters in der Rappenwörthstraße geöffnet. Am Freitagnachmittag begann der Betrieb. Zuvor segneten sowohl der katholische Pfarrer Bernd Reithemann sowie sein evangelischer Amtskollege Friedrich Martin den Wertstoffhof und seine Mitarbeiter.

Für Offingen gilt es, die Infrastruktur stetig auszubauen, so Bürgermeister Thomas Wörz. Die Kosten für den Bau des knapp 2000 Quadratmeter großen Areals belaufen sich auf rund 280000 Euro. Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises betreibt den Wertstoffhof. Die Gemeinde hat das Grundstück zu Verfügung gestellt. Für den Bürgermeister ist das eine „Win-Win-Situation“. Schließlich kann nun der Bauhof in der Steigstraße – dort ist der alte Wertstoffhof angesiedelt – erweitert werden. Mit dem Baustart einer neuen Fahrzeughalle rechnet Wörz im Laufe des nächsten Jahres.

Für Anton Fink, Werkleiter des Kreisabfallwirtschaftbetriebs, hat der neue Standort an der Rappenwörthstraße mehrere Vorteile. Es steht nun mehr Platz zur Verfügung. „Wir haben am Ortsrand eine Fläche gefunden, die keinen Nachbarn stören wird.“ Der alte Wertstoffhof war mitten im Wohngebiet. Vor allem der immer wiederkehrende Rückstau in der Steigstraße habe die Anwohner genervt.

Die Verkehrsführung innerhalb des neuen Wertstoffhofs werde nun strukturierter sein, erklärte Fink. Ladeflächen und Containerabstellflächen sind baulich voneinander getrennt. Für die Fahrzeuge gibt es eine zehn Meter breite asphaltierte Fahrspur. Die Container stehen auf einer acht Meter breiten gepflasterten Fläche. Zudem gibt es eine Einbahnstraßenregelung. Das heißt: Abfahrende Fahrzeuge nehmen eine gesonderte Ausfahrt.

Neu beim Offinger Wertstoffhof ist, dass nun auch Elektrogroßgeräte abgegeben werden können. Als Unterschlupf bei widrigen Wetterverhältnissen dient ein Pultdach im Eingangsbereich. Dort sind auch ein Sozialraum inklusive sanitärer Anlagen für die Mitarbeiter untergebracht. Am alten Standort musste man noch mit einem kleinen Holzofen für Wärme sorgen, weiß Bürgermeister Wörz.

Die Anlieferzeiten sind im neuen Wertstoffhof die gleichen wie bisher. Geöffnet ist er freitags von 14 bis 16 Uhr und samstags von 9 bis 11 Uhr. In den Monaten März bis einschließlich Oktober können auch mittwochs von 17 bis 18 Uhr Wertstoffe angeliefert werden. Dieses Angebot richtet sich vor allem an Berufstätige.

Der Offinger Wertstoffhof ist nicht das letzte Projekt des Kreisabfallwirtschaftsbetriebs. In Burgau soll bis Ende 2021 ein neues Recyclingcenter entstehen.

