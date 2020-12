19:30 Uhr

Offinger Firma darf Fotovoltaikanlage bauen

Plus Der Gemeinderat Offingen stimmt für das Projekt der Firma Ebrofrost, das die eigene Energieversorgung über eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage sichern will.

Von Peter Wieser

Normalerweise wären Tellerchen mit Lebkuchen und Nüssen auf den Tischen gestanden. In Offingen ist das bei der letzten Sitzung des Marktgemeinderats am Ende des Jahres in der Adventszeit so üblich. Und das mit der Heizung in der nicht unbedingt wohltemperierten Mindelhalle war ebenfalls so eine Sache. Die sei eben für den Sport und nicht für Sitzungen ausgelegt, merkte Bürgermeister Thomas Wörz ( SPD) an. Corona lässt grüßen: Am Montag war es bereits die achte Sitzung, die nicht im Offinger Rathaus stattfinden konnte.

Firma Ebrofrost will in Offingen Fotovoltaikanlage für den Eigenverbrauch errichten

Die großen Themen gab es nicht, im Mittelpunkt stand das Behandeln von Bauangelegenheiten. Unter anderem möchte die Firma Ebrofrost zur nördlichen Grundstücksgrenze hin eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage für den Eigenverbrauch und ohne Netzeinspeisung in einer Gesamthöhe von 1,8 Metern errichten. Aufgrund der Tatsache, dass der Markt Offingen irgendwann ein Interesse zur Erweiterung des Gewerbegebiets nach Norden zeigen wird, sah der Marktgemeinderat eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans hinsichtlich der Baugrenze von fünf Metern zur Grundstücksgrenze als durchaus vertretbar.

Auch eine Eingrünung sei aus diesem Grund nicht relevant. Es sei gut, wenn sich ein Unternehmen Gedanken mache, wie es seine Energieversorgung sichern könne, erklärte Bürgermeister Wörz. Dem Bauantrag des Unternehmens zur Erweiterung des Verwaltungsgebäudes an der Südseite wurde ebenfalls zugestimmt. Die auf dem Grundstück vorhandenen Stellplätze seien ausreichend.

Landratsamt Günzburg wird um Errichtung von Stellplätzen am Dr.-Zeiler-Platz gebeten

Weniger glücklich zeigte sich der Marktgemeinderat dagegen über die Stellplätze und deren Anordnung bei einem Antrag auf Vorbescheid zum Neubau eines Mehrfamilienhauses mit sechs Wohneinheiten am Dr.-Zeiler-Platz. Was in der Praxis als Parkfläche nicht einfach anzufahren sei, das werde auch nicht genutzt, betonte Bürgermeister Wörz. Dem Antrag wurde zwar zugestimmt, das Landratsamt Günzburg wird jedoch gebeten, unter anderem auf das Errichten erforderlicher Stellplätze sowie auf eine Reduzierung auf nur vier Wohnungen hinzuwirken.

Mehrmals hatten Bürger in der Vergangenheit angefragt, ob denn nicht am Mindelstrand aus optischen Gründen der gegenüberliegende Uferabschnitt gemäht werden könne. Die dafür zuständige Flussmeisterei habe mitgeteilt, dass hierzu keine Notwendigkeit gesehen werde, sie zeige jedoch keine Einwände, wenn der Markt Offingen die Mäharbeiten auf eigene Kosten durchführe, informierte der Bürgermeister. Der Bauhof habe während der Badesaison einen kurzen Abschnitt gemäht, aufgrund der steilen Böschung und des starken Baum- und Strauchbewuchses wäre eine Ausdehnung auf die gesamte Breite nicht vertretbar.

Lob für Instandhaltung von Wegen in Offingen und für Wertstoffhof-Mitarbeiter

Weiter informierte der Bürgermeister, dass die Freiwillige Feuerwehr Offingen anstatt einer Ersatzbeschaffung nun das Mehrzweckboot der Freiwilligen Feuerwehr Burtenbach habe übernehmen können (wir berichteten). Es sei eines von zwei im Landkreis vorhandenen Booten, welche die Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH für Einsätze bei Ölunfällen zur Verfügung stelle und finanziere. Für Offingen bedeutet dies einen Glücksfall: Der Markt spart sich dadurch nicht nur die Anschaffungskosten in Höhe von etwa 60.000 Euro, sondern auch die Kosten für TÜV, Wartung, Unterhalt und Reparaturen.

Ein Lob gab es am Montag ebenfalls: Dritte Bürgermeisterin Maria Luise Eberle sprach auf verschiedene unter Mithilfe von Landwirten, Anliegern und Nachbarn vorbildlich instandgehaltene Wege an. Das Gleiche gelte für die Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter des Wertstoffhofs.

Bürgermeister von Offingen blickt auf das Corona-Jahr zurück

Zum Ende der öffentlichen Sitzung dankte Bürgermeister Wörz den Marktgemeinderatsmitgliedern für ihre geleistete Arbeit sowie allen, die mitwirkten, damit das gemeindliche Leben funktioniere. Man habe einiges auf den Weg gebracht. Wörz nannte Projekte wie das Haus der Musik, für das der Förderantrag bereits gestellt worden und bei dem man derzeit voll in der Planung sei, die Bauleitplanung für das Baugebiet Ermle IV sowie die Bauleitplanung Kindergartenstraße-Ost und vor allem die Vorplanung mit Machbarkeitsstudie für das Dorfgemeinschaftszentrum mit integriertem Jugendtreff im Ortsteil Schnuttenbach.

Kulturell gebe es leider nur wenig zu berichten. Corona mache alles viel komplizierter, bedauerte Bürgermeister Wörz.

Lesen Sie dazu auch: