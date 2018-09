vor 49 Min.

Offinger Postbankkunden müssen weiter fahren

Der Postschalter im Edeka-Markt bietet keine Dienstleistungen des Geldinstituts mehr an. Der Bürgermeister wusste davon nichts. Was zu dem Schritt geführt hat.

Von Philipp Wehrmann

Postbank, Deutsche Post, DHL – bei all den Unternehmen, die etwas mit der ehemaligen Bundespost zu tun haben, fällt die Unterscheidung schwer, und zwar scheinbar nicht nur den Kunden. Im Offinger Edeka-Markt konnten Postbankkunden bisher Dienstleistungen ihres Geldinstituts in Anspruch nehmen, ab heute ist dies nicht mehr möglich. Darauf verweist ein Zettel am Eingang des Supermarkts. Doch wer dafür zuständig ist, die Gründe der Entscheidung zu erklären, das wussten Vertreter beider Unternehmen zunächst scheinbar nicht.

Eine Sprecherin der Postbank erklärte auf Nachfrage, es handele sich nicht um eine Filiale der Postbank, sondern um eine „Partner-Agentur“ und verwies auf die Deutsche Post. Deren Sprecher wiederum bestätigte, dass in Offingen ab Samstag, 1. September, keine Postbank-Leistungen mehr angeboten werden. Am Angebot der Post selbst ändere sich nichts, dazu zählten auch die Postfächer. Doch was hat zu der Einstellung des Betriebs geführt und wohin sollen Kunden im nördlichen Landkreis künftig ausweichen? Dafür sei die Postbank zuständig. Er kündigte an, mit dem Partnerunternehmen Rücksprache zu halten.

Unterdessen sagte Offingens Bürgermeister Thomas Wörz, dass er von alledem bisher nichts wisse und erst durch die Nachfrage unserer Zeitung davon erfahre. Wie groß der Verlust für die Verwaltungsgemeinschaft Offingen ist, könne er nicht beurteilen. „Ich kenne niemanden in meinem persönlichen Umfeld, der Kunde der Postbank ist“, sagte er. Auch die Kommune habe dort keine Konten. Er sei erleichtert, dass die Offinger weiterhin ihren Brief- und Paketverkehr vor Ort erledigen können.

Die Digitalisierung als Grund für die Schließung

Wenig später meldete sich der Sprecher der Deutschen Post zurück und erläuterte unter anderem die Gründe für die Einstellung der Dienstleistungen. Man beobachte, dass sich der Markt und das Kundenverhalten in Zeiten der Digitalisierung ändern. „Manchmal stellen die Deutsche Post und die Postbank fest, dass weniger Kunden als in der Vergangenheit die Postbank-Dienstleistungen in einer Partner-Filiale nutzen.“ Das liege unter anderem daran, dass Kunden ihre Bankgeschäfte am Computer abwickelten. Das führe in Einzelfällen dazu, dass Postbank-Dienstleistungen nicht mehr angeboten würden.

Es lägen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass in weiteren Filialen im Landkreis Günzburg die Dienstleistungen der Postbank eingestellt werden. Die Postbank sei für Kunden weiterhin gut erreichbar. Bargeld erhielten sie an den Automaten der Cash Group, zu der neben der Postbank die Deutsche Bank, Commerzbank und Hypovereinsbank zählen, sagte der Sprecher. Jochen Weinand, Betreiber des Edeka-Markts in Offingen, wollte sich unserer Zeitung gegenüber nicht zu dem Thema äußern.

Hier werden noch Postbank-Leistungen angeboten

Eine Übersicht der Filialen, in denen Dienstleistungen der Postbank verfügbar sind, gibt es im Internet unter www.postbank.de/filialsuche. Die Nahegelegensten sind von Offingen aus: Günzburg: Postbank Finanzcenter, Sedanstraße 10

Burgau: Bürotechnik Böck, Käppelestraße 21

Gundelfingen: Rewe, Lauinger Str. 7

Die Förderbank KfW, die dem Bund und den Ländern gehört, hat gemeinsam mit der Universität Siegen analysiert, wie viele Bankfilialen in Deutschland schließen. In den Jahren 2000 bis 2015 haben 10 200 Bankfilialen in Deutschland geschlossen. Damit ging ihre Zahl um ein Viertel zurück. Alle Kreditinstitutstypen (Genossenschaftsinstitute, Kreditbanken und Sparkassen) bauen in ähnlichem Umfang ab.

Ein Grund dafür ist nach der Studie die Entwicklung der Digitalisierung. Technologien, neue Wettbewerber und veränderte Kundenanforderungen treiben die Banken weg vom Filialnetz, hin zu Onlineangeboten. Das Tempo der Filialschließungen nimmt zu. Allein 2014 und 2015 schlossen insgesamt 2200 Filialen. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Bis 2035 wird sich die Zahl der Filialen im Vergleich zur Jahrtausendwende halbiert haben, sollte das Tempo der Schließungen beibehalten werden.

Themen Folgen