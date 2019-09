vor 32 Min.

Offinger wird weiter vermisst: Polizei sucht am Donnerstag weiter

Seit Sonntag wird ein 57 Jahre alter Offinger vermisst. Am heutigen Donnerstag setzt die Polizei die Suche fort.

Seit dem frühen Sonntagmorgen wird ein 57 Jahre alter Offinger vermisst. Die Suche dauert nach Angaben der Polizei weiterhin an und wird am Donnerstagvormittag fortgesetzt.

Wie berichtet wurde sein Fahrrad noch am Wochenende am Mindelufer im Bereich „An der Papierfabrik“ aufgefunden. Am Donnerstag suchte ein Großaufgebot der Bereitschaftspolizei noch einmal die Auen, sowie den Uferbereich der Mindel nach dem Vermissten ab.

Auch Taucher sind im Einsatz

Seit Sonntag dauern die Suchmaßnahmen an. Neben der Feuerwehr Offingen, dem THW Neu-Ulm, mehreren Rettungshundestaffeln verschiedener Hilfsorganisationen, eine Tauchergruppe der DLRG, war die Polizei seit dem Wochenende mehrfach mit Polizeitauchern, einem Polizeiboot mit Sonartechnik, sowie mehreren Suchhunden und einem Polizeihubschrauber im Einsatz. Auch Nachbarschaftsbefragungen wurden durchgeführt.

Am Donnerstag wird am späten Vormittag die Bereitschaftspolizei mit einem Großaufgebot noch einmal die Auen, sowie den Uferbereich an der Mindel entlang von der ehemaligen Papierfabrik bis zur Einmündung in die Donau absuchen.

Nach wie vor bittet die Kriminalpolizei Neu-Ulm, die mit den Vermittlungen betraut ist, unter der Telefonnummer 0731/8013-0 um Hinweise von Zeugen, die den Offinger gesehen haben oder seinen Aufenthaltsort kennen. (zg)

