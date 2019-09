vor 40 Min.

Offingerin ertappt Einbrecher in Wohnung

Die Polizei hat am Montagmittag in Offingen zwei Einbrecher festgenommen. Wegen der laufenden Suche nach zwei Männern, die aus der Forensischen Klinik des BKH geflohen waren, waren schnell viele Einsatzkräfte vor Ort.

Die beiden 20 und 25 Jahre alten Männer wurden gleich nach der Tat ertappt. Den Tätern wurde die laufende Fahndung nach zwei anderen Gesuchten zum Verhängnis.

Die Polizei hat am Montagmittag in Offingen zwei Männer festgenommen, die in eine Wohnung eingebrochen waren. Eine 55-jährige Anwohnerin hatte nach Angaben der Polizei beobachtet, wie zwei Männer in die Hofeinfahrt des Nachbaranwesens fuhren und anschließend verschwanden. Kurze Zeit später bemerkte die 60-jährige Eigentümerin des Anwesens bei der Rückkehr zu ihrer Wohnung, dass sich zwei Männer dort aufhielten und bei ihrem Eintreffen flüchteten. Sie verständigte daher sofort die Polizei und gab eine Personenbeschreibung ab.

Eine daraufhin eingeleitete Fahndung der Polizei führte schließlich zum Erfolg. Beide Personen, die in die Wohnung in Offingen eingebrochen waren, konnten am ehemaligen Aussichtsturm festgenommen werden. Die beiden 20 und 25 Jahre alten Männer haben ein Strafverfahren zu erwarten, berichtet die Polizei. Bisher konnte noch nicht geklärt werden, wie die beiden Beschuldigten in die Wohnung gelangten und ob etwas entwendet wurde.

Pech für die Einbrecher war sicherlich auch, dass die Polizei gerade mit Zusatzkräften auf der Suche nach den beiden aus dem Bezirkskrankenhaus geflohenen Männern ist. So konnten zur Fahndung rasch mehrere Streifen und auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt werden. Lesen Sie dazu auch Männer aus Bezirkskrankenhaus geflohen: Polizei fehlt "heiße Spur" (zg)

Themen folgen