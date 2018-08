vor 52 Min.

Oldtimer, Bulldogs und alte Maschinen

Beim Oldtimer-Treffen der Landjugend in Reisensburg war einiges geboten.

Bei der Landjugend in Reisensburg ist am Sonntag einiges geboten gewesen.

Ein Kommen und ein Gehen ist es am Sonntag beim dritten Oldtimertreffen der Landjugend Reisensburg gewesen – sowohl bei den gut 500 Besuchern als auch bei den mehr als 60 Teilnehmern. Gekommen waren die Mitwirkenden, auch aus den Nachbarlandkreisen, mit allem Möglichen, was zwei oder vier Räder hat: von der alten Kreidler, dem Ford Capri bis hin zum kleinen Eicher samt Standmotor zum Antreiben verschiedenster Gerätschaften.

Hauptsache es war alt. Am Nachmittag fanden Vorführungen der Landjugend an der Claas-Niederdruck-Strohpresse und an der Dechentreiter-Dreschmaschine aus den 50ern statt. Während die einen fachsimpelten, zogen andere lieber ein schattiges Plätzchen vor. Das Oldtimertreffen soll es auch im nächsten Jahr wieder geben, wie Landjugend-Vorsitzende Nina Stelzle sagte.

