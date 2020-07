00:30 Uhr

Open-Air im Zehntstadel

Wegen Corona gibt es neue Regelungen

Am Montag, Dienstag und Donnerstag dieser Woche (20., 21. und 23. Juli) veranstaltet der Zehntstadel drei Open-Air-Konzerte im Leipheimer Schlosshof. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Den Auftakt macht das Trio Schein-Eilig am Montag. Mit Charme und Witz mischen die Gewinner des Fraunhofer Volksmusikpreises traditionelle, schwäbisch-bayerische Volksmusik mit Kultsongs aus den vergangenen Jahrzehnten, Tanzliedern der 20er- und 30er-Jahre und einer Prise Filmmusik. Ozan Coskun und Frank Wuppinger werden das Publikum am Dienstag mit feiner, grenzensprengender Gitarrenmusik verwöhnen, die in Verbindung einer klassischen und einer elektrischen Gitarre entsteht. Und am Donnerstag kommen The Trouble Notes zurück: Hier haben sie das Publikum mit ihrer abenteuerlustigen, kunstvollen und mitreißenden Straßenmusik schon 2018 begeistert.

Die Hygieneregeln erfordern einige konzeptionelle Neuerungen. So verkauft der Zehntstadel Eintrittskarten zum Einheitspreis von 10 Euro nur im Internet. Wer dort fünf Karten für ein Feierabendkonzert gekauft hat, bekommt an der Abendkasse eine sechste gratis dazu. Es gibt keine festen Tischreservierungen, Gäste werden ab 18 Uhr platziert. Alle Feierabend-Konzerte finden möglichst draußen statt. Es gibt auch noch zusätzliche Karten an der Abendkasse ab 18 Uhr. Nur falls es regnet oder stürmt, werden die Konzerte nach drinnen verlegt. (zg)

