31.05.2019

Oper im Taschenbuchformat

Günzburger Mittelschüler studierten mit Profikünstlern Mozarts „Die Entführung aus dem Serail“ ein. Wie die Premiere ankam

Von Helmut Kircher

Drei Jahre darf sich die Maria-Theresia-Mittelschule Günzburg mit dem Titel „Musikzentrum“ schmücken. Denn das bringt das Musikförderprogramm der „Internationalen Stiftung von Kultur und Zivilisation“ und der „Beisheimer Stiftung“ mit sich, das bundesweit 18 Schulen zugutekommt.

„Musik für Schüler“ nennt sich das kostenlose Stiftungsprojekt, das, von Profikünstlern geleitet, die intensive Betreuung schulischer Musikförderung beinhaltet, daneben die Gelegenheit bietet, dreimal pro Jahr hochrangige Klassikkonzerte zu hören, oder ein ganzes Jahr am Instrumentalunterricht der Projekt-Kooperative Günzburger Musikschule teilzunehmen.

Sinn und Zweck dieser Förderung sollen sein, so erläuterte das Direktorenduo Simone Kittner-Staib und Ralf Klügel, den Teilnehmern einen „vertieften Zugang zur Musik und zum eigenen Musizieren“ erfahren zu lassen. Den Abschluss des ersten Projektjahres bildete vor den wohlwollenden Augen der gesamten Schulfamilie die Aufführung von Mozarts Singspiel „Die Entführung aus dem Serail“. Einstudiert und szenisch in eine komprimierte Schülerfassung gebracht wurde es von dem Regieteam Greiner/Graef.

Der Schülerchor, unter Obhut des Chorleiterinnenduos Lerch/Faul, zeigte sich zu sanglicher Fülle mit Lovestory-Glanz veredelt, denn der war nötig in dieser sogenannten „Oper im Taschenbuchformat“, einer Seeräuberstory mit hohem Liebesgehalt und, im Gegensatz zum sonst üblichen Opernalltag, gänzlich ohne tenorale Bühnenleiche.

Acht Jungpianisten gaben vorweg mit drei unterschiedlichen Stücken eine Probe ihres erst wenige Monate alten Tastenkönnens, das sie sich im Rahmen dieser Förderung erarbeitet hatten. Im „Wilden Ritt“ drangen sie couragiert in die Herzkammern der Musik ein, schwelgten innig zart ein Diabelli- Allegretto und formulierten als Instrumental-Sextett, in einer Arie aus der „Entführung“, was offensichtlich war: „Das klinget so herrlich.“ Stimmt.

Trotzdem, das anschleichende Lampenfieber hemmte, zunächst jedenfalls, schon ein wenig den ersten Atemzug schweißvernebelter Bühnenluft, auf den Brettern, die bekanntlich die Welt bedeuten. Erst mal bedeuten sie eine verstaubte Dachkammer, eingerümpelt mit alten Kisten und bunten Puppen. Zwei Erzählerinnen (Agnesa Bajrami/Selina Bauer) lassen das Publikum wissen, was, in drei Akten ohne Pause, so alles an Liebe und Leidenschaft, an Edelmut, dummem Haremswächter und sonstiger Happiness passieren kann. Zwei Damen der englischen High Society wurden, samt Diener und mit Luxusjacht, seegeräubert und als Sklaven in den Harem eines türkischen Paschas mit verstandesfernem Haremswächter verbracht, aus dem sie der Lover der vornehmen Lady zu befreien versucht.

Tja, wenn das so einfach wäre. Zunächst bedarf es dazu, neben einer bannerschwingenden Tanzeinlage (Romina Briegel), sechs schauspielernder Sprechrollen aus Schülerpersonal.

Jeder davon zugeordnet ein zweites Ich, in Form professioneller Opernsängerzugehörigkeit, vokal zuständig für jede Menge vorgeschriebener, genussvoll weltschmerzender Arien. Konstanze der Edlen (Laura Kühne) steht eine Koloratursopranistin bei, ihrer Zofe Blondchen (Kimberley Dobrzynski) eine Soubrette, dem Lover Belmonte ( Türker Zencir) mit Diener Pedrillo (Hamza Muhammad) je ein Tenor und Osmin (Joshua Ziegler), dem dumpfbackigen Wächter des Haremsbestandes, ein Bass.

Nanu! Ein Eunuch, nicht knabensopranistisch, sondern bassbrummig? Wohl ein Spätberufener. Nur Bassa Selim (Arthur Anaskin), der Herr allen osmanischen Glanz und Glorias, bleibt gesanglos, ist dafür aber ziemlich scharf auf Konstanze, die Standhafte in dem Fall.

Daraus entwickelt sich eine aus Hör- und Sehspaß üppig geballte Geschichte, instrumental punktgenau begleitet von einem orchestererfahrenen Quintett aus Streichern und Klavier, die alle leidenschaftlichsten und schicksalsdräuendsten Ensemble- und Arienbeiträgen mit Geschmack, Witz und Vitesse als zuckerfreien Sing- und Spielspaß zum Funkeln bringen.

Mit Osmins bärbeißigen Wutgesängen, mit Belmontes gluterfüllt lyrischem „Wenn der Freude Tränen fließen …“, der mit Schwierigkeiten aller Art gespickten und in ganzer Länge koloraturgegurgelten „Marterarie“ Konstanzes, oder dem finalen „Bassa Selim lebe lange“-Jubelgesang des Chores, nachdem der Allgewaltige, zum Guten bekehrt, einsieht, dass man mit Frauen aus dem Abendland nur Ärger hat und sie demzufolge alle miteinander zurück nach Hause schickt. Allseitiges Happy End.

Dass es sich lohnt, zu wissen wie Oper geht, dürfte die Jungen und Mädchen des Maria-Theresia-Schülerensembles nicht nur hinsichtlich ihrer bühnenbezogenen Erfahrungen reicher gemacht haben, sondern sicher auch bezüglich ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Die Zuhörerschaft zumindest, vornehmlich Familienangehörige und Lehrpersonal, waren überzeugt davon. Stehender Applaus.

