„Operation am offenen Herzen“ bei AOK geglückt

Die Direktion in Günzburg ist für gut 3,4 Millionen Euro saniert und mit modernster Technik ausgestattet worden. Die Krankenkasse hat jetzt die umgestalteten Räume vorgestellt. Was die Kunden dort erwartet.

Von Walter Kaiser

Im Eingangsbereich riecht es nach frischer Farbe, im Hintergrund werden noch kleinere Arbeiten erledigt. Ansonsten erstrahlt das 40 Jahre alte Gebäude der AOK-Direktion Günzburg in neuem Glanz. Doch nicht nur die Maler waren am Werk. Für rund 3,4 Millionen Euro ist das Haus saniert, in weiten Teilen umgebaut und mit modernster Technik ausgestattet worden – und das bei laufendem Betrieb. „Es war eine Operation am offenen Herzen“, erklärte AOK-Direktor Hermann Hillenbrand. Im Kreise geladener Gäste war am Dienstagabend der Abschluss der Arbeiten gefeiert worden. Interessierte haben beim Tag der offenen Tür am Samstag, 18. Mai, von 10 bis 15 Uhr Gelegenheit, die neuen Räume in Augenschein zu nehmen.

Hillenbrand und die Krumbacher Architektin Christiane König erläuterten die wichtigsten Umbauarbeiten. Der Brandschutz und die Elektrotechnik wurden auf den neuesten Stand gebracht, die Sanitärbereiche wurden ebenso umgebaut wie der Eingangsbereich, der in Teilen eher an einen gemütlichen Treffpunkt denn an eine Krankenkasse erinnert. Auch Rollstuhlfahrer haben es ab sofort leichter, das Gespräch bei der AOK zu suchen.

Die Beschäftigten mussten mehrmals um- und ausziehen

Im Sinne der Kunden seien auch die Beratungsbüros umgestaltet worden, erklärte Hermann Hillenbrand. Mehr Nähe, mehr Empathie und mehr Diskretion würden erreicht. Binnen 15 Monaten sind die Arbeiten abgeschlossen worden. Eine kurze Bauzeit, eine lange Zeit für die 162 Beschäftigten, die mehrmals um- oder gar ausziehen mussten. Bei ihnen bedankte sich Hillenbrand ebenso wie bei den Mitgliedern der verschiedenen Selbsthilfegruppen, die viel Verständnis aufgebracht hätten, obwohl sie die Räume der AOK während der Bauarbeiten nicht nutzen konnten.

Bei Eröffnungsfeierlichkeiten ist es Brauch, dass Grußwort auf Grußwort folgt. Die AOK ging einen anderen Weg. AOK-Mitarbeiter Thomas Mehnert bat einige der Gäste zum kurzweiligeren Zwiegespräch. Dabei betonten Landrat Hubert Hafner und Oberbürgermeister Gerhard Jauernig die Bedeutung der AOK-Direktion Günzburg. Sie sei für den Landkreis als Gesundheitsregion Plus ein wichtiger Partner, sagte Hafner. Unter Begleitung durch die AOK stehe das Landratsamt kurz vor der Zertifizierung als „Gesundes Unternehmen“. Jauernig betonte, eine große und leistungsstarke Gesundheitskasse sei ein wichtiger Standortfaktor für das stetig wachsende Günzburg. „Dass die AOK-Direktion ihren Sitz in Günzburg hat, ist wichtig für die Stadt.“

So sehen die Räume der AOK-Direktion Günzburg nach dem Umbau aus: hell, modern und mit viel Grün. Schließlich ist das die Farbe der Krankenkasse. Bild: Bernhard Weizenegger

Die AOK-Direktion hat 154000 Versicherte in drei Landkreisen

Leonhard Ost und Werner Gloning, die alternierenden Vorsitzenden des AOK-Beirats, hoben hervor, dass die Allgemeinen Ortskrankenkassen mehr seien als nur ein Unternehmen. „Sie sind eine Solidargemeinschaft.“ Dass auch das zum Erfolg führen könne, belegten die Zahlen, die die AOK-Direktion Günzburg vorweisen könne: 154000 Versicherte in den Landkreisen Günzburg, Dillingen und Neu-Ulm, allein im Vorjahr seien 3000 neue Kunden hinzugekommen. Nicht weniger als 550 Millionen Euro werde die AOK Günzburg 2019 für Gesundheitsleistungen zur Verfügung stellen. Werner Gloning: „Imponierende Zahlen.“

Die eineinhalbstündige Einweihungsfeier endete stilgerecht mit einigen Entspannungsübungen, vorexerziert von Ottmar Pfanz-Sponagel, Leiter der Abteilung Gesundheitsförderung. Bei etlichen Gästen, so war erkennbar, gibt es in Sachen Gymnastik noch Luft nach oben.

Aufreger des Abends: Der Gesetzesentwurf von Jens Spahn

So etwas wie der Aufreger des Abends war der Entwurf von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für das Faire-Kassenwahl-Gesetz. Bei der Eröffnung des umgebauten AOK-Gebäudes waren sich alle Redner einig: Das Gesetz würde in letzter Konsequenz die Gesundheitsversorgung in den ländlichen Räumen weiter schwächen, zulasten vor allem von Versicherten und Patienten. „Deshalb sagen wir Nein zu dem Gesetz“, so Hubertus Räde, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der AOK Bayern.

Der Grundgedanke des Gesetzes sei richtig, heißt es in einer Pressemitteilung des AOK-Bundesvorstandes von Mitte April. Denn Ziel sei es, durch „Kassenwettbewerb Leistungen und Qualität der Versorgung zu verbessern sowie Wirtschaftlichkeit und Effizienz der Versorgung zu erhöhen“. Die von Spahn vorgesehene Umsetzung des Gesetzes allerdings würde die ländlichen Räume weiter schwächen und umgekehrt die „verkrusteten Versorgungsstrukturen“ in den „überversorgten städtischen Gebieten weiter zementieren“.

"Das würde zu einem brutalen Preiswettbewerb führen"

Der Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, dass die Allgemeinen Ortskrankenkassen nicht mehr auf ihr Bundesland beschränkt bleiben, sondern deutschlandweit auftreten sollen. „Das würde zu einem brutalen Preiswettbewerb führen“, erklärte Räde. Mit der wahrscheinlichen Folge von „Fusionswellen“ und damit einer erheblichen Zentralisierung.

Damit aber ginge genau das verloren, was die AOK ausmache, betonten die beiden Vorsitzenden des Beirats der AOK-Direktion Günzburg, Leonhard Ost und Werner Gloning – nämlich die Nähe zu Versicherten und Patienten, Ärzten und Kliniken. Auch und gerade im ländlichen Raum. Die AOK Günzburg leiste sich in den Landkreisen Günzburg, Dillingen und Neu-Ulm sieben Geschäftsstellen, ein Netz, das andere Kassen kaum noch hätten.

Menschen wollen einen Ansprechpartner auch in digitalen Zeiten

Trotz Online-Diensten wollten die Menschen einen vertrauten Ansprechpartner vor Ort, die 24 Beiratsmitglieder, hälftig bestehend aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern, brächten unmittelbare Erfahrungen ein, die bei einer Zentralisierung verloren gingen, sagte SPD-Mitglied Gloning. Leonhard Ost ist bei der CSU, auch er bezeichnete die Pläne Spahns als „Holzweg“. Ähnlich äußerte sich Landrat Hubert Hafner (CSU): „Die Versorgung vor Ort muss erhalten bleiben.“

Die bayerische Politik stärke der AOK Bayern derzeit den Rücken, sagte Hubertus Räde. Er hoffe, dass das so bleibe. In der vorgesehenen Form dürfe das Gesetz jedenfalls nicht umgesetzt werden. Was den Wettbewerb betrifft: Allein in Bayern gebe es 54 wählbare Krankenkassen, erläuterte AOK-Direktor Hermann Hillenbrand. „Das ist Wettbewerb pur.“

