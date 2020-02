06:00 Uhr

Orchester der Gymnasien brilliert in Günzburg

Im Rahmen der Begabtenförderung finden sich wieder 100 Jungmusiker der Gymnasien zusammen. Für sie gab es im Günzburger Forum Ovationen.

Von Helmut Kircher

Sie ist schon zu so etwas wie einem Familientreffen geworden, diese Zusammengehörigkeit von verbindender Harmonie mit gehobener Melodie, die das Abschlusskonzert des Orchesters schwäbischer Gymnasien alljährlich vereint. Vorbei nun die schweißtreibenden Tage des Suchens nach dem Innenleben musikalischer Deutungshoheit, dem Feingefühl klanglicher Impulse, stilistischer Ausdrucksmöglichkeiten und dem Hürdenlauf nicht enden wollender Proben. Endlich also das unausweichliche Lampenfieber vor den ersten Takten des Abschlusskonzertes, das im Forum am Hofgarten in Günzburg stattfand. Mit Offenlegung einer gesamtschwäbischen, sinfonisch sublimierten Visitenkarte gymnasialer Orchesterkompetenz. Vor aller Augen und Ohren.

Drei Komponisten neuerer Zeit hatte Dirigent Stephan Dollansky als anspruchsvolle Prüfsteine aufs Programm gesetzt. Wuchtige Schläge markieren den Einstieg in den Wald-und-Wiesen-Tanz der Hexe „Baba-Yaga“, einem sinfonischen Tongemälde nach einem russischen Volksmärchen von Anatoli Ljadow (1855-1921), einer Lichtgestalt russisch progressiver und auch exzessiver Lebens- und Kompositionsweise. Auf witzig-schelmischen Streicherfiguren, spitzbübischen Bläser-Tremoli und finster grollendem Paukengedonner flügelt sie durch den gesamten, quecksilbrig perlenden und pendelnden Orchestersound. Und der widerspiegelt in dieser kompositorisch reizvollen, farbenfroh-fröhlich-flackernden Vorlage eine spieltechnisch erstaunlich souveräne und mit verblüffender Natürlichkeit agierende Instrumentalgemeinschaft im Orchestergewand.

Ganz ohne tiefenpsychologische Analyse-Allüren

Dass Dollansky nicht den Pultphilosophen gibt, sondern sein jugendliches Ensemble gezielt auf Musizierfreude, Ensemble-Sensibilität und damit auf die hohe Kunst des gegenseitigen Zuhörens einstellt, wird im nachfolgenden h-Moll Violinkonzert Nr. 3 von Camille Saint-Saëns (1835-1921) deutlich. Ganz ohne tiefenpsychologische Analyse-Allüren. Ein „Juwel“ sei es, das ihm gewidmete Konzert, befand der weltberühmte Geiger Pablo de Sarasate, bevor er es 1881 uraufführte. „Du wirst sehen, dass ich aus diesem Werk einen wahrhaft himmlischen Erzengel machen werde“, versprach er. Und er hielt sein Versprechen.

Im Günzburger Forum glänzt in dieser Rolle das Mitglied der ersten Violinen im Staatsorchester Stuttgart, Lilian Heere. 25 Jahre jung, umschmeichelt von erzengelhaftem Charme und geigerisch zu himmlischen Saitenattacken befähigt. Bei der dreisätzigen Anlage seines Konzertes hat der Komponist ein bisschen bei Beethovens Fünfter nachgeschlagen: „Per aspera ad astra“, aus dem Dunkel ans Licht, soll heißen vom angedüsterten h-Moll des Kopfsatzes zum lichtdurchfluteten H-Dur des Finales. Luftig-leicht, melodieversunken die gemeinsame, von Sologeige und Orchester gleichberechtigt getragene Einleitung. Dialogisierend geht es über zu solistisch rasanten Skalen, Arpeggien, wagemutigen Mehrfachgriffen. Doch trotz aller ekstatisch aufpolierter Sättigungsbeilagen, die Solistin sieht sich weniger als Virtuosin, mehr als Interpretin.

Vital und mitreißend

Nicht durch rein äußeres Darstellen, nicht durch artistisch bravouröse Vorzeige-Kadenzen will sie glänzen – die sind von Saint-Saën ohnehin nicht vorgesehen – ihr Bestreben ist es, den ausschlaggebenden Inhaltscharakter zum Sprechen zu bringen. Auch davor haben die Musengötter den Schweiß gesetzt. Ihr gelingt es durchgehend. Vital und mitreißend, auf orchestral weichgespültem Farbteppich, mit barkarolehaft zartbesaiteten Melodiebögen im zweiten Satz, selbst in den Hochgeschwindigkeitsattacken und den grandiosen Cello-, Bläser-, Pauken- und Trompetenauseinandersetzungen, die, nach einem elegant kantablen Abschnitt, in die atemberaubenden Schlussakkorde des Finales münden. In den „siebten Musikhimmel“. Aus Erzengelsicht gesehen. Eigentlich hat Antonin Dvorák sie für Klavier geschrieben, die „Suite in A-Dur“, deren Orchesterversion die „Amerikanische“ genannt wird. Erst sieben Jahre nach seinem Tod fand die Uraufführung statt.

Treffender müsste sie eigentlich die „Böhmische“ genannt werden, denn amerikanisch ist sie nur dem Entstehungsort nach. Eher als böhmisches Musikanten-Powidl schwelgen sich die Junginstrumentalisten durch das populäre Klangbad streichersatter, klarinettenflirrender, oboenzärtelnder und heimatsehnsüchtelnder Folklore. Na gut, kurz wird auch die Friedenspfeife melancholiebeladen durch die Prärie geschwenkt und die Flöte malt dazu den unabdinglichen Blutsbrudertropfen.

Nicht enden wollende Ovationen für ein mitreißendes Konzert sturm- und drangbeseelter Jugendorchesterkunst.

