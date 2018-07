18:33 Uhr

Osmanen Germania BC: Razzia bei den Rockern

Nach dem Verbot der „Osmanen Germania BC“ nahm die Polizei auch im Landkreis Günzburg eine Wohnung genauer unter die Lupe. Was bei der Razzia herauskam.

Von Heike Schreiber

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat am heutigen Dienstag die rockerähnliche Gruppierung „Osmanen Germania BC“ einschließlich ihrer Teilorganisationen verboten und ihnen jede Tätigkeit untersagt. Wie das Ministerium mitteilte, führte die Polizei im Zuge dessen Razzien in vier Bundesländern durch. Betroffen davon war auch der Landkreis Günzburg. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/west bestätigte auf Anfrage, dass am Dienstagfrüh die Wohnung des Präsidenten der Unterorganisation „Osmanen Germania BC Nomads“ durchsucht wurde. Personen wurden dabei aber nicht festgenommen.

Laut Bundesministerium hat der „Osmanen Germania BC“ aktuell im gesamten Bundesgebiet 16 Ortsgruppen (sogenannte „Chapter“). Offiziell gibt man sich als Boxklub aus. Die Mitglieder hätten sich zusammengeschlossen, um schwere Straftaten zu begehen und ihren Einflussbereich gegenüber konkurrierenden Rockergruppierungen gewalttätig auszudehnen. Ihnen werden neben Drogen- und Waffen- auch schwere Körperverletzungsdelikte vorgeworfen. Im bundesweiten Vergleich sei die bayerische Gruppierung mit 15 Mitgliedern zahlenmäßig eher schwach vertreten, teilte Michael Siefener, Sprecher beim Bayerischen Innenministerium, mit. Trotzdem seien mehrere Mitglieder der Ortsgruppe in der Vergangenheit bereits straffällig geworden, heißt es aus dem Bundesministerium des Inneren. Dabei gehe es um Delikte wie gefährliche Körperverletzung, schwerer Raub oder unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln.

Um das Vereinsverbot durchzusetzen, erfolgten Durchsuchungen in Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern. Bayernweit wurde als einziges Objekt eine Wohnung im Landkreis Günzburg unter die Lupe genommen. Ein Sprecher des Innenministeriums teilte mit, dass die Wohnungen „führender Köpfe“ durchleuchtet wurden, die von einzelnen Mitgliedern seien verschont geblieben.

Wie Christian Eckel, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West auf Nachfrage bestätigte, handelt es sich bei der untersuchten Wohnung im Landkreis Günzburg um die des Chefs der Untergruppierung „Nomads“. Aus Sicherheitskreisen ist zu hören, dass der Wohnsitz in der Gemeinde Kammeltal liegt.

Durchsuchung um sechs Uhr morgens

Sechs Beamte haben laut Eckel am Dienstagmorgen um sechs Uhr die Wohnung inspiziert und diverse Gegenstände sichergestellt, darunter elektronische Geräte wie Handys und Computer sowie eine geringe Anzahl von Kleidungsstücken und Vereinsemblemen. Waffen oder Drogen wurden Eckel zufolge nicht gefunden. Die Durchsuchung sei reibungslos verlaufen, Personen wurden nicht verhaftet. Dies sei aber auch nicht das Ziel gewesen. „Die Untersuchung hat dazu gedient, Erkenntnisse über die Strukturen der Organisation zu gewinnen und eventuelle Vermögenswerte einzuziehen“, so der Sprecher. Dies sei bei Vereinsverboten die übliche Vorgehensweise.

Ulm ist indirekt betroffen

Indirekt vom Verbot der „Osmanen Germania BC“ ist auch Ulm betroffen. In der Vergangenheit waren immer wieder Anhänger der Bande mit ihren Kutten in der Stadt zu sehen. Für Schlagzeilen sorgte ein Konflikt mit einer konkurrierenden Gang, dem kurdischen Zusammenschluss Bahoz. Wie berichtet, müssen sich seit Herbst vergangenen Jahres acht in Ulm geborene Männer mit kurdischen Wurzeln vor dem Landgericht Ulm verantworten. Der Staatsanwalt wirft ihnen einen Überfall am Schwörmontag 2016 auf einen Imbiss in der Innenstadt (Hafenbad) vor, der als Treffpunkt der „Osmanen Germania BC“ in Ulm galt. Der Besitzer des Imbisses war damals Präsident der türkisch-nationalistischen „Osmanen Germania“ Ulm, die sich nach seinen Angaben vor Gericht mittlerweile aufgelöst habe.

Ein Sprecher der Landeskriminalpolizei bestätigte auf Nachfrage, dass es derzeit keine Erkenntnisse über ein „Chapter“ in Ulm gebe. Die Anzahl dieser Niederlassungen habe sich durch „umfangreiche Ermittlungen“ in jüngster Zeit dezimiert. (mit heo)

