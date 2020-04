vor 57 Min.

Ostern bleibt für Berlin und Ziegler ein "frohes Fest"

Der katholische Pfarrer Max Ziegler ist vor zwei Jahren Klinikseelsorger in Günzburg.geworden. Er denkt, dass die aktuelle Krise zu einer Rückbesinnung in der Gesellschaft führen wird.

Plus Was die beiden Seelsorger über das Osterfest 2020 sagen und die erschwerte Arbeit in den Kliniken in Zeiten von Corona.

Von Bernhard Weizenegger

Es ist ein Osterfest, wie es die Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg noch nicht erlebt haben. In Krisen gibt der Glaube halt. Doch in der Corona-Krise kommt es auch zu Einschränkungen. „Das Schlimmste für die Gläubigen ist, dass keine Gottesdienste in der Gemeinschaft stattfinden können. Viele Symbole werden ihnen genommen: Die Weihe der Palmbuschen am Palmsonntag, die hoch heilige Osternacht mit der Entzündung der Osterkerze und die Gabenweihe am Ostersonntag“, sagt der katholische Pfarrer Max Ziegler.

Der 57-Jährige wirkt seit zwei Jahren im ökumenischen Seelsorgeteam mit der evangelischen Pfarrerin Ulrike Berlin, Diakon Andreas Thalhofer und Pastoralreferentin Karla Borcherding für die Angestellten, die Patienten und deren Angehörige an der Kreisklinik und des Bezirkskrankenhauses in Günzburg. Da sein für Patienten, Angehörige und Mitarbeiter Pfarrerin Ulrike Berlin (56 Jahre) betreut seit Oktober 2014 Menschen in schweren Lebenskrisen in den Kliniken. In der Corona-Krise liegen ihr die Patienten und deren Angehörige, aber auch die Mitarbeiter sehr am Herzen. Ihnen möchte sie Kraft geben, mit den großen Herausforderungen zurechtzukommen. „Ich habe große Hochachtung vor der Arbeit, das unser Personal in hoch professionellen Teams leistet“, sagt die Seelsorgerin. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Die seelische Betreuung ist mit Zugangsbeschränkungen und dem Besuchsverbot der Stationen deutlich erschwert. „Wir müssen auch körperlich Abstand halten. Nur noch in Absprache mit der Pflege und den Ärzten können wir in seelischen Notfällen oder zur Sterbebegleitung in Schutzausrüstung direkt zu den Menschen kommen. Telefonisch sind wir aber immer erreichbar“, beschreibt Ulrike Berlin die Lage. Die Kraft der guten Gedanken Mut macht ihr in dieser Zeit, dass überall Menschen füreinander kreativ werden. Es werden Briefe geschrieben, Videobotschaften verschickt. „Es gibt die Kraft der guten Gedanken, die Kraft des Gebets, das Menschen dennoch erreicht. Wir zünden in Kirchen füreinander Kerzen an und vertrauen alle Menschen, gerade die, denen es schlecht geht, Gott an, der uns nicht alleine lässt. Das kann Menschen stärken und Mut geben, auch über Entfernung hinweg“, glaubt Berlin. Das Seelsorgeteam bietet jeden Tag eine Andacht, die in der Krankenhauskapelle ohne Besucher gefeiert und direkt im Kanal 5 übertragen wird. So haben Patienten die Möglichkeit, ihren Glauben zu leben. Am Ostersonntag wird dies um 9 Uhr sein. "Ostern heißt Aufbruch" „Ostern heißt Aufbruch, es beginnt etwas Neues. Jesus hat den Tod überwunden und ist auferstanden“, beschreibt Pfarrer Ziegler die Hoffnung gebende Bedeutung des Osterfests. Die Osterkerze wird entzündet und neues Weihwasser, das Tauferinnerungswasser, geweiht. „Das ,Halleluja’ erklingt wieder und die Menschen spüren wie die Emmausjünger am Ostermontag, dass Gott sie nicht alleine lässt“, sagt Ziegler. „Es ist schön, dass wir das feiern können“, freut sich Ulrike Berlin. „Ostern ist ein frohes Fest: Es erzählt für mich von Hoffnung, alles Dunkle, den Tod zu überwinden.“ Diese Auferstehungs-Momente sind auch im Krankenhaus-Alltag immer wieder erlebbar. „Ostern gibt uns die Zuversicht, dass wir Wege finden werden, die Krise zu überwinden“, sagt Berlin. Weniger Spaßgesellschaft Pfarrer Ziegler hofft, dass die Menschen „die Krise als Chance nehmen“, ihr bisher geführtes Leben zu überdenken. Die jüngste Papstansprache habe auch viele Menschen beeindruckt, die nicht so gläubig sind. „Ich glaube, dass es eine Rückbesinnung geben wird: Weniger Spaßgesellschaft, mehr Konzentration auf das, was wichtig ist. Das Virus hat uns auf uns selbst zurückgeworfen. Ich hoffe auf die Einsicht der Gesellschaft, dass wir mit der Schöpfung nicht so umgehen können, wie es uns gerade einfällt.“ Lesen Sie außerdem: Papst Franziskus beginnt mit Karfreitag-Riten Um den Papst ist es einsam geworden Ist das Coronavirus eine Strafe Gottes?

