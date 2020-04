00:32 Uhr

„Ostern fällt nicht aus“

Die Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Leipheim–Großkötz haben Anregungen für die Feiertage

Viele Geschäfte dürfen momentan nicht öffnen und versuchen, im Internet ihre Ware zu verkaufen. Die Gastronomie darf Essen lediglich zum Mitnehmen anbieten oder liefert es. Und auch die Kirche muss sich in diesen vom Coronavirus geprägten Zeiten etwas einfallen lassen, um die Menschen zu erreichen. „Trotz aller Einschränkungen und Probleme durch die Krise nutzen wir die Zeit, um aus den vielen Zerstreuungen zum Wesentlichen unseres Lebens vorzudringen“, schreiben Pfarrer Johannes Rauch und Pater Victor Onwugigbo von der Katholischen Pfarreiengemeinschaft Leipheim-Großkötz.

Die Pfarrkirchen sind offen, wer spazieren geht, könne sie sich als Ziel des Weges vornehmen. „Beten wir zu Hause im Stillen und still in der Kirche, auch wenn wir dort bei Begegnungen mit anderen fürsorglichen Abstand halten müssen.“ Das Gotteslob gebe Hilfen zum Gebet: den Kreuzweg (im Gotteslob Nummer 683), den Rosenkranz (Anleitung im Gotteslob bei Nummer 4) oder eine Bußandacht (Nummer 599). Leider dürften keine öffentlichen Gottesdienste in der Heiligen Woche stattfinden, die Priester feierten aber die Gottesdienste im Stillen, ohne Gemeinde. „Bitte verbinden Sie sich mit uns von zu Hause aus in Gedanken und im Gebet an den einzelnen Tagen. Verbinden wir uns in diesen Tagen mit unserem Papst und unserem neu ernannten Bischof über die Gottesdienste in Fernsehen, Radio und Internet.“

Viele Gottesdienste von Papst Franziskus würden im Internet unter www.vaticannews.va übertragen, werktags morgens um 7 Uhr, die großen Gottesdienste der Heiligen Woche im Fernsehen. Der neu ernannte Bischof Bertram feiert sonntags um 10 Uhr und werktags um 19 Uhr die Heilige Messe in der Bischofshaus-Kapelle. Diese Gottesdienste werden im Internet und im Regionalfernsehen übertragen, zum Beispiel bei a.tv oder katholisch1.tv. Weitere Infos gibt es unter www.bistum-augsburg.de.

Die Gläubigen werden dazu aufgerufen, im Lauf des Palmsonntags ihre eigenen Palmkätzchenzweige zur Kirche zu bringen – Gott werde sie segnen. „Besuchen Sie am Karfreitag das geschmückte Kreuz in der Kirche und am Karsamstag das Heilige Grab. Am Ostersonntag steht die geweihte Osterkerze mit dem Osterlicht in der Kirche, holen Sie sich das Osterlicht nach Hause.“ „Machen wir das Beste aus den Angeboten der Gemeinschaft der Kirche und suchen wir in diesen Tagen selber unseren Weg zu Gott. Vergessen wir in diesen Tagen nicht die Ärmsten auf unserer Welt.“ Wem es möglich ist, solle für Misereor spenden. Opfertüten liegen in der Kirche bereit. Weitere Informationen gibt es unter www.misereor.de. Und Informationen zum Geschehen der örtlichen Kirche gibt es unter www.bistum-augsburg.de/pfarreiengemeinschaften/leipheim-grosskoetz. „Ostern fällt nicht aus – seien wir erfinderisch!“ (zg)

