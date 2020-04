vor 48 Min.

"Ostern fällt nicht aus, seien wir erfinderisch"

Der Hochaltar in der Pfarrkirche Leinheim zeigt das Ostergeschehen mit Christi Tod am Kreuz und Auferstehung von den Toten.

Pfarrer aus dem Landkreis Günzburg geben Tipps, wie jeder das Fest angemessen feiern kann – auch ohne Gottesdienst.

Von Sandra Kraus

Ein Osterfest ohne Osternacht, ohne vielstimmiges „Jesus lebt“ zu den Klängen der Orgel, ohne einen Weihekorb mit Lämmchen und gefärbten Eiern in die Kirche zu tragen? Die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie erlauben auch am christlichen Hochfest zur Auferstehung von Jesus Christus von seinem Tod am Kreuz keine Ausnahme. Gottesdienste sind nicht erlaubt. „ Ostern habe ich so noch nie erlebt“, sagt Stadtpfarrer Johannes Rauch aus Leipheim. „Wir haben eine wahre Fastenzeit mit viel Verzicht und Einschränkungen erlebt. Eines ist jetzt ganz wichtig: Ostern fällt nicht aus, seien wir erfinderisch!“, lautet Rauchs Einschätzung und Aufforderung.

Von Gründonnerstag über Karfreitag, Karsamstag, die Osternacht, den Ostersonntag und den Ostermontag gibt es auf den Internetseiten der Pfarreien und des Bistums Begleitung durch die heilige Woche mit Gebeten und Vorschlägen, die zu Hause umgesetzt werden können. Außerdem sind die Kirchen offen. „Aus dem Haus gehen zum Spazierengehen ist erlaubt, vielleicht kann die Kirche das Ziel des Spaziergangs werden. An diesem Osterfest 2020 müssen wir erwachsen sein und selbstständig den Weg zu Gott suchen“, sagt der Leipheimer Stadtpfarrer.

Osterkerze brennt den ganzen Ostersonntag

Wie alle anderen Pfarrer im Bistum wird Rauch dieses Jahr allein die Gottesdienste feiern. Am Ostersonntag soll die Osterkerze den ganzen Tag brennen. Wer mag, kann sich das Osterlicht in der Kirche holen. „Die Speisen im Osterkorb kann jeder, der getauft ist, selbst segnen. Die Älteren werden sich erinnern, dass früher jeder Laib Brot vor dem Anschneiden am Tisch gesegnet wurde“, weiß Pfarrer Rauch guten Rat.

Ein wahrer Klangteppich wird am Ostersonntag mittags um 12 Uhr über Deutschland ausgebreitet, wenn alle katholischen und evangelischen Pfarreien ihre Kirchenglocken läuten. Niemand ist allein, denn Ostern mit seiner frohen Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi findet statt, ist die Intension des Osterläutens.

Christoph Wasserrab: "Ostern wird nur anders gefeiert."

Auch Günzburgs Stadtpfarrer Christoph Wasserrab hätte sich vor wenigen Wochen ein Osterfest, das nicht gemeinsam gefeiert wird, nicht vorstellen können. „Dennoch fällt Ostern nicht aus, es wird nur anders gefeiert. Jesus geht gerade in den Zeiten der Corona-Pandemie den Kreuzweg für uns. Und Ostern sagt heuer in besonderer Weise, dass es nie am Karfreitag endet, sondern immer ein Ostern kommt mit Licht und Leben.“ Die Uhrzeiten, zu denen Pfarrer Wasserrab in St. Martin in Günzburg und Kaplan Norbert Rampp in St. Sixtus in Reisensburg hinter verschlossenen Kirchentüren die heiligen Messen feiern, sind auf der Homepage vermerkt. „Es fällt vielen Gläubigen leichter, sich von zu Hause aus im Gebet zu verbinden, wenn sie die Uhrzeit wissen. Nicht jeder mag die Fernseh- oder Internetübertragungen von Gottesdiensten“, erzählt Pfarrer Wasserrab.

Sein Motto für Ostern im Zeichen der Coronavirus-Pandemie ist „Ohne euch – aber für euch“. Ihm tue es leid, dass die Gläubigen nicht an den Gottesdiensten teilnehmen können, doch die Zeit sei nun einmal heuer so. Ganz bewusst könnten auch zu Hause die Tage gestaltet werden. Sich am Karfreitag vor ein Kreuz in der Wohnung zu setzen und zu beten, in der Osternacht daheim seine Osterkerze zu segnen und zu entzünden, die österlichen Speisen zu segnen sind solche Möglichkeiten.

Im Internet gibt es Links zu Gebeten und Hausgottesdiensten

Auch auf der Internetseite der Pfarreiengemeinschaft Günzburg, die im Herbst vergangenen Jahres gegründet worden war und jetzt das erste Osterfest so ganz besonders feiert, gibt es Anregungen und Links zu Gebeten und Hausgottesdiensten. „Da wurde schon manches von Gemeindemitgliedern ausgedruckt und bei Älteren in den Briefkasten geworfen, die nicht so gut im Internet unterwegs sind. Das ist ein schönes Miteinander. Vielen hilft es, etwas in der Hand zu haben“, so Wasserrab.

In den Kirchen liegen Gebete aus und können mitgenommen werden. Letztlich hält Gott die Gläubigen zusammen und ein Gang zur Kirche ist unter Einhaltung aller geltenden Regeln auch heuer möglich.

