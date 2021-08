20-jähriger Mann saß in Oxenbronn unter Drogen am Steuer

Drogenkonsum ist kein Kavaliersdelikt, vor allem nicht, wenn es als Verkehrsteilnehmer nachgewiesen wird. Die Härte des Gesetzes spürt nun ein 20-jähriger Mann.

Mit einem Fahrverbot und einer empfindlichen Geldbuße muss ein 20-jähriger Mann rechnen, der am Montagabend gegen 21.45 Uhr in Oxenbronn in eine Verkehrskontrolle kam. Laut Polizei stellten die Beamten bei ihm drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein freiwilliger Drogentest verlief positiv. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme im Kreiskrankenhaus Günzburg angeordnet. (AZ)