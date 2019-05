13:30 Uhr

Papiercontainer wohl mutwillig in Brand gesetzt

Die Günzburger Feuerwehr löschte die Tonne im Bereich Auf der Bleiche. Es war nicht der einzige Vorfall.

Mehrere Zeugen haben am Freitag gegen 16.43 Uhr beobachtet, wie auf der Bleiche in Günzburg ein Papiercontainer brannte. Diese stand zunächst am Fahrradstellplatz der dortigen Grundschule, konnte jedoch von den Zeugen rechtzeitig auf den Vorplatz gezogen werden, wodurch größere Beschädigungen verhindert werden konnten. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Die Tonne wurde durch das Feuer stark beschädigt. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass sie mutwillig in Brand gesetzt wurde. Zeugen, die zur Tatzeit im Umkreis verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/919-0 in Verbindung zu setzen.

In der Zeit vom 4. bis 8. Mai hat es eine weitere Sachbeschädigung auf der Bleiche gegeben, wie die Polizei jetzt mitteilt. An einer Skateranlage wurde ein Betonkasten, der zur Aufbewahrung diverser Utensilien dient, von unbekannten Personen umgeworfen und mit schwarzer Farbe besprüht. Auch hier bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Die Feuerwehr Günzburg hatte auch viel zu tun. Neben dem Container kümmerte sie sich am Freitag gegen 17.30 Uhr um eine brennende Hecke am Pulverhäusle. Um 19.32 am Samstag wurde in Riedhausen ein brennendes Fahrzeug gemeldet. Es stellte sich als technischer Defekt heraus. Wenig später musste die Feuerwehr an der Augsburger Straße eine Person mit der Drehleiter retten. Um 22.46 Uhr regelte die Wehr auf der B16 am Polizeiohr bei einem Unfall den Verkehr, leuchtete die Einsatzstelle aus und reinigte die Fahrbahn. Am Sonntag um 12 Uhr wurde auf der Fahrbahn des Kötzer Wegs eine Ölspur abgebunden. Auch waren die Wehrleute bei Sicherheitswachen im Form. (zg)

