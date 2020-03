14:22 Uhr

Patrick Bieber: „Der beste Mann war die Mannschaft“

Der Torwart des VfL Günzburg zeigt im Bayernliga-Hit eine herausragende Leistung. Nach dem Heimsieg gegen die TG Landshut hat er auch zum Thema Titeltraum etwas zu sagen.

Von Jan Kubica

Es war ein Sieg des Willens. Jeder einzelne Günzburger Handballer wuchs über sich hinaus. So empfand es jedenfalls Rückraumspieler Michael Jahn , der außerdem sagte: „Bei jedem hat man gemerkt, dass er den Sieg zu 100 Prozent will.“ Und genau so erlebten es auch 1000 begeisterte Zuschauer auf der voll besetzten Haupttribüne im heißen Tollhaus Rebayhalle. Soeben hatten ihre Jungs das Bayernliga-Spitzenspiel gegen TG Landshut 27:24 (15:9) gewonnen.

Wer kann den VfL Günzburg aufhalten?

Während die Weinroten noch ausgelassen auf dem schönen blauen Hallenboden tanzten, stellten viele Fans, auch die des wacker kämpfenden Teams aus Niederbayern , die immer gleiche, einfach klingende Frage: Wer kann diesen so entfesselt aufspielenden VfL Günzburg auf dem Weg zum Titelgewinn aufhalten? Landshut schaffte es trotz aller Versuche nicht, weder im Herbst noch jetzt im Rückspiel am Schaltjahr-Tag 2020. Der Sieg brachte die Günzburger schon vorentscheidend an den Niederbayern vorbei. Wie’s scheint, bleibt nur noch HaSpo Bayreuth als Ernst zu nehmender Konkurrent im Titelrennen.

Überfallartig kamen die Günzburger aufs Feld. Daniel Jäger und David Pfetsch besorgten nach nur wenigen Sekunden die erste Zwei-Tore-Führung. Hinten ließ sich Patrick Bieber vergleichsweise spät und auch nur durch einen Wiederholungs-Siebenmeter erstmals bezwingen (5.). Danach ging es beinahe ausgeglichen hin und her. Günzburg lag freilich immer vorn. Mit seinem bereits zweiten Treffer schaffte Pascal Buck das 5:2 (10.) und stellte so zum ersten Mal drei Tore Differenz her. Michael Jahn machte beim 8:4 (14.) vier draus, das 9:4 durch Buck (15.) zwang Gäste-Trainer Markus Böhner zur frühen Auszeit.

Kempa-Treffer durch Frieder Bandlow

Tatsächlich verkürzten die Niederbayern zwischenzeitlich noch einmal auf drei Tore Differenz, doch nach einigen ernsthaften Bemerkungen von VfL-Coach Gábor Czakó funktionierte das kurzzeitig lahmende Angriffsspiel seiner Jungs wieder mit alter Wucht. Schnell wurde aus dem 10:7 ein 12:7 (24.), unmittelbar danach traf Frieder Bandlow sogar zum 13:7 (25.). Erneut Bandlow gelang nach unendlich langem, zentimetergenau servierten Anspiel ein Kempa-Treffer und beim 14:8 schien die Moral der Gäste durchaus angeknackst (29.).

Dennoch erwischten sie den gefühlt besseren Start in den zweiten Durchgang. In Toren drückte sich das allerdings nicht entscheidend aus. Während der kurzen Günzburger Phase des Sammelns verkürzten die Gäste lediglich auf vier Treffer Differenz (16:12/37.).

Insgesamt war der zweite Durchgang der deutlich weniger sehenswerte. Irgendwie zerfledderte die Sache zwischendurch aufgrund ungenauer Zuspiele, einiger Fouls und manchen Geredes. Frieder Bandlow sah hier sogar ein ganz entscheidendes taktisches Stilmittel: „Wir haben den Angriff der Gäste mit vielen Fouls unterbunden. Das war der Schlüssel zum Erfolg, denke ich.“ Und an der Spielrichtung änderte sich ohnehin nichts. Mit vier, fünf, später auch mehr Toren Differenz zunehmend beruhigend in Front liegend, steuerten die Weinroten dem verdienten Heimsieg entgegen.

Möglich wurde der Erfolg in dieser deutlichen Form nur durch eine überragende Mannschaftsleistung. Darauf verwiesen unter anderen Trainer Gábor Czakó und Michael Jahn , der zusammenfassend bemerkte: „Wir haben das Ding als Team gewonnen. Das war vielleicht der einzige Unterschied zu guten Landshutern.“

Dennoch: Unter den vielen wirklich bemerkenswerten Darbietungen ragte die von Torwart Patrick Bieber vermutlich noch ein kleines Stück heraus. Ausgerüstet mit unglaublichen Reflexen und teilweise auch mit dem nötigen Ballglück, hielt er buchstäblich alles, was zu halten war – und dazu ein paar Würfe der Kategorie „unhaltbar“. Es spricht für den tadellosen Sportsmann, dass er auf Fragen zu seiner persönlichen Vorstellung lediglich entgegnete, sie sei „in Ordnung“ gewesen. „Der beste Mann war die Mannschaft“, sagte Bieber.

Die Tabelle lügt nicht

Wie es in Sachen Titelrennen weiter geht, vermag derzeit niemand vorherzusagen. Es scheint ja kaum möglich, dass die junge Günzbuger Mannschaft derart berauschende Leistungen Woche für Woche aus dem Ärmel schüttelt. Aber die Tabelle lügt nicht und beim Blick auf die Rangliste werden natürlich auch Sehnsüchte der Günzburger Spieler wach. Bieber räumte das unumwunden ein – und blieb trotzdem mit beiden Beinen bodengebunden, indem er elegant formulierte: „Natürlich ist der Traum vom Titelgewinn da. Aber wir haben noch sieben Spiele und es wäre vermessen, jetzt schon davon zu sprechen.“

VfL Günzburg Bieber , Rösch, Mendle; Bandlow (5/1), Pfetsch (3), M. Jahn (3), S. Jahn , Buck (8), Ruckdäschel, Meye, Jensen (5), Krasovec, Jäger (3)

Themen folgen