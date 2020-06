vor 46 Min.

Pediküre im XL-Format: Zu Besuch beim Riedheimer Hufschmied

Plus Tobias Meinecke ist Hufschmied aus Leidenschaft – in vierter Generation. Auch bei Turnieren ist er dabei gewesen. Nun bildet er den sechsten Azubi aus.

Von Sandra Kraus

Mit Leidenschaft übt Hufschmied Tobias Meinecke aus Riedheim seinen Beruf aus. Er ist die vierte Generation der Familie, deren Vollerwerbstätigkeit mit Pferden zu tun hat. Eine gute Basis für den Spezialisten für Pflege und Beschlagen von Tierhufen mit Hufeisen. Pferde, die Meinecke beschlägt, traben durch das Leipheimer Moos oder treten bei großen Turnieren an, sie stehen in Ställen im Umkreis von 50 Kilometern. Zu Meineckes Kunden gehören auch Simone und Thomas Engleder aus Leipheim.

Ihre Pferde Hidalgo und Donner müssen neu beschlagen werden. Alle sechs bis acht Wochen ist das nötig, je nach Beanspruchung der Hufeisen und Wachstum des Hufs. „Ohne Hufeisen würden die Pferde barhuf unterwegs sein, also barfuß“, erklärt Meinecke. Ein Schutz für die Hufe, die sich auf harten Böden oder bei weiten Ritten stark abnutzen, wurde schon in der Antike gesucht. Die Römer versuchten es in der Zeit um Christi Geburt mit Hipposandalen, die Kelten verwendeten wohl schon genagelte Hufeisen, spätestens im Mittelalter setzten sich die Hufeisen durch. Der Beschlag schützt nicht nur vor Abnutzung, sondern bietet auch Gleitschutz. „Beim Springreiten oder beim Fahren mit Kutschen und Wagen ist das sehr wichtig. Es können Stollen in das Hufeisen hineingeschraubt werden, so wie es die Fußballer und Leichtathleten auch machen“, sagt Meinecke.

"Ich möchte jeden Tag und für jedes Pferd 100 Prozent geben"

Und der Beschlag könne Probleme im Bewegungsapparat ausgleichen. Bevor es neue Hufeisen gibt, muss deshalb Huzulen-Pony Donner auf- und abgehen. Wie ein Orthopäde erkennt Meinecke Fehlstellungen und wird das Gesehene später beim Schmieden der Hufeisen berücksichtigen. Sind die alten, abgenutzten Eisen abgenommen, geht es um die Hufzubereitung. Mithilfe einer Raspel wird jeder Huf bearbeitet und damit Einfluss auf Stellung und Gang des Pferds genommen. Pediküre im XL-Format könnte man es nennen.

Seelenruhig schmiegt sich Donner an Thomas Engleder, während Tobias Meinecke das Hufeisen aufnagelt. Bild: Sandra Kraus

Währenddessen werden die Hufeisen-Rohlinge, von denen 14 Größen im Fahrzeug bereitliegen, im Gasofen erhitzt, bis sie auf dem Amboss mit kräftigen Hammerschlägen geschmiedet werden können und Schlag für Schlag zu passenden „Schuhen“ für Donner werden. Nur wenn das Raspeln am Huf und die Arbeit am Amboss zusammenpassen, wird das Ergebnis gut. „Ich möchte jeden Tag und für jedes Pferd 100 Prozent geben“, sagt Meinecke, der sich auch auf Hochleistungspferde spezialisiert hat. Platz drei auf der Europameisterschaft im Distanzreiten erreichten Jule Klingbeil mit Ais du Florival und Merle Röhm mit Dydin aus Gannertshofen im Sommer 2019 mit Meineckes Beschlag. Und Tochter Patricia reitet in Baden-Württemberg im Landeskader Dressur Pony mit Ambitionen nach oben.

Der Hufschmied muss immer wachsam bleiben

Väterliches Fachwissen in Sachen Hufbeschlag ist gefragt. Er ist gelernter Pferdewirt, machte dann eine Ausbildung zum Hufschmied. Fortbildungen und die Arbeit mit renommierten Tierärzten folgten. Ein Erfahrungsschatz, der jedem Pferd, dessen Huf Meinecke in die Hand nimmt, zugutekommt. Seelenruhig steht Donner da, als ihm Meinecke das etwas abgekühlte Hufeisen, aber immer noch gut 500 Grad heiß, auf den Huf drückt.

Es raucht und zischt, Donner hält still. Trotzdem bleibt der erfahrene Hufschmied wachsam. „Das Pferd ist ein Fluchttier. Wenn es schlechte Erfahrungen gemacht hat oder das Vertrauen fehlt, kann schnell etwas passieren.“ Feingefühl des Hufschmieds ist gefragt. „Das Beschlagen ist jedes Mal eine neue Aufgabe. Jedes Pferd ist individuell und nicht jeden Tag gleich.“

Rufbereitschaft beim Turnier für den Hufschmied

Begleitet wird Meinecke von seinem Auszubildenden Tim Einenkel. Es ist der sechste Azubi, den Meinecke ausbildet. Die Arbeit zu zweit sei in jedem Fall sicherer. Sobald die Hufeisen kalt sind, können sie auf Donners Hufe aufgenagelt werden. Die seitlich aus dem Huf herausschauenden Nägel werden anschließend von Einenkel sorgfältig vernietet. Jetzt sollten sie halten bis zum nächsten Besuch des Hufschmieds. Gerade bei extremen Belastungen können Hufeisen früher verloren gehen.

Tobias Meinecke war schon bei etlichen Turnieren dabei und sorgte beim Pferd für einen neuen „Sportschuh“, abgestimmt darauf, in welcher der zwölf Reit-Disziplinen der Vierbeiner antritt. Mittlerweile reicht es laut den Statuten, wenn ein Hufschmied in Rufbereitschaft zur Verfügung steht und in 15 Minuten am Parcours sein kann. Hat Meinecke sonst mit Stammkundschaft zu tun, heißt es hier, sich schnell auf ein neues Pferd einzustellen. Wenn eines über 1,60 Meter hohe Hindernisse springen oder sich im Dressurviereck elegant bewegen soll, muss es perfekt gestellt sein, wie es Tobias Meinecke nennt. Nur dann würden Huf und Pferd gesund bleiben. Sport- und Rennpferde benötigen oft Spezialbeschläge.

Für Donner und Hidalago führt der Weg jetzt zurück in den Stall auf ihren neuen, glänzenden Hufeisen und für Simone und Thomas Engleder steht fest, dass Tobias Meinecke einen ganz besonderen Draht zu Pferden hat. Im Kalender wird gleich der nächste Termin in sechs Wochen eingetragen.

Diese Themen könnten Sie auch interessieren:

Großbaustelle Bahnhof: Wann geht es am Auweg wieder durch?

10 Jahre Areal Pro: Unternehmer erinnert sich an holprigen Start

Vor 33 Jahren: Als Wiesenbach einen überheblichen FCA schlug

Themen folgen