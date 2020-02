vor 53 Min.

Per Mountainbike über die Alpen: Wir begleiten die Vorbereitung

Der Alpenverein Günzburg bietet ein Rundum-Paket für die Fahrt von Füssen nach Torbole. Teilnehmerin Sabine Schneider teilt ihre Erfahrungen mit uns.

Von Jan Kubica

Der Termin steht: Unter dem Titel AlpenX 2020 bietet die Sektion Günzburg im Deutschen Alpenverein (DAV) im Sommer eine Alpenüberquerung mit dem Fahrrad an. Vor wenigen Tagen sind die zwölf Teilnehmer (der Kurs war ruckzuck ausgebucht) in die Vorbereitungsphase eingestiegen. Immerhin gilt es für sie, ab 4. Juli innerhalb einer Woche von Füssen nach Torbole zu kommen und dabei ungefähr 400 Kilometer Distanz sowie stattliche 7200 Höhenmeter zu überwinden. Und es sind ja keine Profis, die sich dieser großen Herausforderung stellen. Die Starter sind stattdessen überwiegend Hobbysportler, die sich selbst beweisen wollen, dass sie es schaffen können.

Mittendrin: Sabine Schneider. Die 52-Jährige lebt in Roggenburg-Schießen (Landkreis Neu-Ulm). Sie ist seit jeher Mitglied in der DAV-Sektion Günzburg, „weil es das, was die anbieten, sonst nirgends gibt“.

Alpenüberquerung: Sportler werden intensiv vorbereitet

Für Schneider wird es die erste Alpenüberquerung mit dem Rad. Ihre Motivation? „Ich bin bisher nur mal von Sterzing an den Gardasee gefahren und möchte jetzt das ganze Programm absolvieren.“ Einfach, „weil es Spaß macht“, fügt sie mit einem Lächeln hinzu.

Im Rahmen der Vorbereitung werden die Sportler unter anderem einen Erste-Hilfe-Kurs fürs Fahrrad erhalten und unter Traineranleitung Kondition bolzen sowie an ihrer Fahrtechnik feilen. Zudem sind mehrere Ausfahrten ins Alpenvorland und auf die Alb geplant.

Tagebuch: Erster Teil zum Schrauber-Kurs

Für unsere Redaktion wird Sabine Schneider ihre Fortschritte in einem Online-Tagebuch schildern. Sie möchte dabei mehr bieten als ein pures Aneinanderreihen von Ereignissen. Vielmehr plant sie, unsere Leser an kleinen Triumphen ebenso teilhaben zu lassen wie an Phasen der Niedergeschlagenheit. Letztlich geht es ihr auch darum, Zweifelnden Mut zu machen, überhaupt in Bewegung zu kommen.

Im ersten Teil widmet sich die 52-Jährige dem vor wenigen Tagen zum Start der Vorbereitung angebotenen Schrauber-Kurs.

Den ersten Teil des Internet-Tagebuchs von Sabine Schneider gibt es hier:

Alpenüberquerung: Los geht's mit einem Schrauber-Kurs

