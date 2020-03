11:26 Uhr

Persönliche Worte von Pfarrer Bauer in Corona-Zeiten

Pfarrer Alexander Bauer aus Günzburg berichtet über seine Modelleisenbahn, Pater Anselm Grün und einen Impuls für ihn.

Bekannte und weniger bekannte Menschen aus dem Landkreis Günzburg geben ihr ganz persönliches Statement in Corona-Zeiten ab. Den Anfang macht Pfarrer Alexander Bauer aus Günzburg.

Wissen Sie, was ein „Gschaftlhuber“ ist? In Oberbayern, wo ich aufgewachsen bin, da nennt man Menschen, die keine Ruhe geben können, so. Leute, die immer irgendwas organisieren, machen, tun und die meistens immer alles besser wissen als andere Leute, die auch was tun wollen. „Gschaftlhuber“ haben es in Zeiten der Quarantäne und der Ausgangssperre ziemlich schwer. Denn sie sind praktisch von jedem „Gschaftln“ abgeschnitten. Jetzt hängen sie zu Hause rum und gehen dem Partner, der Partnerin meistens auf die Nerven.

Ich bin vermutlich auch so ein Gschaftlhuber. Immerhin habe ich meine Modelleisenbahn, bei der es immer was zu basteln gibt. Außerdem habe ich inzwischen das Krippenspiel für Weihnachten schon fertiggeschrieben.

Wie wir von Pater Anselm Grün und den Mönchen jetzt lernen können

Aber langsam wird’s eng. Da höre ich im Radio den Pater Anselm Grün. Er ist schon seit Jahrzehnten in einer Art „Quarantäne“, denn er ist bekanntlich ein Mönch. Und jetzt hat er ein neues Buch geschrieben. „Gebrauchsanweisung für die Quarantäne“, heißt es. Und mit ihm können wir von den Mönchen lernen, mit der Situation umzugehen, einmal nur mit uns selbst zu sein.

Das hat nämlich nicht nur unangenehme Seiten, sondern birgt auch Chancen. Ich lerne zum Beispiel gerade, dass es ein Leben jenseits des „Gschaftlns“ gibt.

"Vielleicht sind die Zeiten von Corona auch Zeiten der Umkehr, hin zum Besseren"

Die Mönche geben ihrem Tag eine Struktur durch das Gebet. Ich höre die Glocken von St. Martin und nehme die Struktur gerne an, die sie meiner „Klausur“ geben. Es ist ein ganz anderes Leben. Vielleicht brauche ich diesen Impuls und dann sind die Zeiten von Corona möglicherweise auch Zeiten der Umkehr, hin zum Besseren. In diesem Sinne grüßt Sie aus seiner „Klause“ Pfarrer Alexander Bauer.

Pfarrer Alexander Bauer ist am 18. Mai 1961 in Stuttgart geboren und ab dem 9. Lebensjahr in Olching bei München aufgewachsen. Er hat von 1981 bis 1987 in München und Heidelberg Theologie studiert und ist seit dem 1. Advent 2000 zweiter evangelischer Pfarrer in Günzburg.

