Peter Maffay, bitte kommen Sie nach Ichenhausen!

In Recklinghausen ist am Sonntag der Rocksänger Peter Maffay mit der Buber-Rosenzweig-Medaille ausgezeichnet worden. Der 68-Jährige Sänger wurde für sein entschiedenes Eintreten gegen Antisemitismus und Rassismus gewürdigt. Mit der Preisverleihung wurde zugleich die „Woche der Brüderlichkeit“, die es in Deutschland seit 1952 gibt, eröffnet. Sie steht in diesem Jahr unter dem Motto „Angst überwinden – Brücken bauen“.

Einen Preis haben auch die Neuntklässler des Günzburger Dossenberger-Gymnasiums verdient. Sie sind seit mittlerweile 19 Jahren diejenigen, die Grundschülern im Landkreis Günzburg und inzwischen auch Mädchen und Buben aus dem benachbarten Kreis Neu-Ulm auf altersgemäße Art und Weise erzählen und vermitteln, was das Judentum ausmacht und welchen Gräueln Gläubige in Nazi-Deutschland ausgesetzt waren. Das Verdienst dieser Bildungsinitiative von Schülern für Schüler ist es, zur Dauereinrichtung geworden zu sein, als das Wort „Nachhaltigkeit“ noch nicht oder nur sehr sparsam gebraucht worden ist.

Peter Maffay hat gestern Abend in Neu-Ulm ein Konzert gegeben. Jemand sollte den aktuellen Preisträger der Buber-Rosenzweig-Medaille aufmerksam machen, dass sich ein Abstecher nach Ichenhausen lohnt und er damit die Jugendlichen belohnen würde.

