18:01 Uhr

Pfingsttreffen: Wie eine New Yorkerin Burgau sieht

Ulrike Lambert (Mitte) ist eine gebürtige Burgauerin und lebt seit mehr als 20 Jahren in New York. Zum Burgauer Pfingsttreffen ist sie extra in die Markgrafenstadt gekommen, um Freunde und Bekannte von früher zu treffen. Zu diesen gehören auch Carmen Häuser (links) und Heike Wolf vom Komitee des Pfingsttreffens.

Ulrike Lambert reiste aus den Vereinigten Staaten zum Pfingsttreffen nach Burgau. Was ihre Heimatstadt und das Treffen für sie bedeuten.

Von Peter Wieser

Eigentlich müsste es ja heißen: „Eine Burgauerin in New York“. Am Pfingstwochenende war es umgekehrt. Ulrike „Uli“ Lambert, die früher mit Nachnamen Köpf hieß, hatte zweifelsohne den weitesten Weg zum Besuch des Burgauer Pfingsttreffens. Zum 68. Mal fand das Treffen der runden Jahrgänge statt, zu dem immer all diejenigen eingeladen sind, die in Burgau oder einem der Stadtteile geboren oder zur Schule gegangen sind. Aber auch die, die dort eine neue Heimat gefunden haben. Gleichzeitig muss man den Jahrgängen der 50er, 60er oder 70er angehören. Dann geht es in Fünferschritten nach oben weiter. Uli Lambert gehört zu den jüngsten Jubilaren. Und auch wenn sie seit 1998 in New York lebt, ist die gebürtige Burgauerin mit der Markgrafenstadt eng verbunden.

New Yorkerin reiste über tausende Kilometer in die Heimat

Weit mehr als 6000 Kilometer Entfernung, acht Stunden mit dem Flieger nach Frankfurt und dann noch einmal weitere drei Stunden mit dem Zug nach Schwaben: Nimmt man das auf sich? „Ja natürlich“, sagt Ulrike Lambert bestimmt und lacht. „Das Pfingsttreffen ist eine Tradition.“ Ihre deutschen Wurzeln hat sie jedenfalls nicht vergessen. 15 Jahre lang führte sie ein deutsches Speiselokal, die „Lederhosen“, in Manhattan, West Village, mit allem, was dazugehört. Von Weißwürsten und Brezen bis hin zu Schweinebraten mit Spätzle und beim Bier vom Riegele bis hin zu Spaten und Franziskaner.

Im Fasching und im Sommer kommt sie nach Hause

Mindestens zwei Mal im Jahr kommt sie in die Markgrafenstadt zu Besuch, um ihre Familie und ihre Freunde zu treffen und zu entspannen. Oder auch mal schnell zum Aldi zu gehen, verrät sie schmunzelnd. Einmal im Fasching – das ist Tradition, wenn sie mit alten Bekannten mit irgendeinem Thema in Burgau unterwegs ist – und einmal im Sommer. Zum Historischen Fest im vergangenen Jahr war Uli Lambert natürlich ebenfalls da.

„Einfach die altgewohnte Umgebung wiedersehen“, sagt Ulrike Lambert. Das zu erleben, was sie in New York eben nicht habe, nennt sie es. Sechs Monate Amerika, spätestens dann müsse sie raus, um sich mit anderen Leuten zu umgeben. „In New York ist alles so schnelllebig und hektisch. Zwei Wochen Urlaub im Jahr, wie es in Amerika üblich ist – wir wissen gar nicht, wie gut wir es in Deutschland haben.“

Burgau bedeutet für sie Heimat

Auf die Frage, was ihr Burgau bedeute, sagt sie spontan: „Heimat. Das ist die ganz tolle Kindheit und Jugend, die wir alle erlebt haben. Vor die Glotze zu sitzen oder Videospiele zu spielen, das hat’s früher nicht gegeben.“ Ulrike Lambert erzählt davon, wie sie mit anderen Kindern die besten Birnen in der Nachbarschaft geklaut hat und dass der Lieblingsort später das Eiscafé Venezia war, als dieses sich noch in der Stadtstraße befand.

Dann gab es noch die „Plauderkiste“, das Lokal in der Augsburger Straße, wo sich jeder traf und wo man Billard spielte und natürlich die „Globetrotter-Zigaretten“. Die waren die billigsten, denn Geld hatte man ja ohnehin keines. Und das Freibad, wo man von früh bis spät den Sommer verbrachte, gab es ja auch. Irgendwie sei jeder „a bissle“ verrückt gewesen und trotzdem seien alle solide geworden, fährt Uli Lambert fort. Sie habe sich nie gefühlt, dass sie nicht hierhergehöre. „Ich bin immer mit offenen Armen empfangen worden.“

Die beste Freundin lebt mittlerweile in München

Am Samstag fand sich für Uli Lambert beste Gelegenheit, ihre Freunde und Bekannte gleich reihenweise wiederzusehen und alte Erinnerungen auszutauschen. Vor allem mit der Angela, die inzwischen in München lebe, ihrer besten Freundin, mit der sie im Sandkasten aufgewachsen sei, erzählt sie. Am Abend hatte sich der Jahrgang der 50er in der Cocktailbar „Na Und“ getroffen, die anderen Jahrgänge waren in verschiedenen weiteren Lokalitäten Burgaus zusammengekommen.

Nach den beiden Gottesdiensten in der Burgauer Stadtpfarrkirche und der evangelischen Christuskirche trafen sich die Teilnehmer des Burgauer Pfingsttreffens zum Gruppenfoto auf dem Kirchplatz. Auf dem Foto sind auch die ältesten Teilnehmer und die Jubilare mit der weitesten Anreise zu sehen. Die älteste Teilnehmerin am Pfingstreffen war Elisabeth Eggstein. Sie feierte in diesem Jahr ihren 95. Geburtstag. Ältester Man beim Pfingstreffen war Edmund Palzer mit ebenfalls 95 Jahren. Bild: Ulrike Vogele

Den Festgottesdienst am Sonntag hat Uli Lambert ebenfalls besucht und an der Stadtführung am Nachmittag hat sie ebenfalls teilgenommen. Am Abend trafen sich dann alle Jubilare im Albertus-Magnus-Haus. Sie selbst sei sogar sozusagen „zu Dritt“ da gewesen, erzählt sie. Nämlich mit ihrem Bruder Bernhard, der zu den 60ern, und mit ihrer Mama, die zu den 80ern gehörte.

Einige Tage wird Uli Lambert noch in Burgau verbringen, dann fliegt sie wieder zurück nach New York. Immerhin lebe sie schon seit mehr als 20 Jahren dort, sagt sie. Dennoch wird sie in einigen Monaten wieder in die Markgrafenstadt kommen.

„,First of all’, kommt meine Familie“, betont sie. Und das Pfingsttreffen? „Das war noch viel schöner, als ich erwartet habe. Das war ganz Klasse.“