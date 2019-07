vor 57 Min.

Pflegebedarf wächst

AOK bietet seit zehn Jahren Beratung

Seit zehn Jahren bietet die AOK-Direktion Günzburg Beratung für Pflegebedürftige und deren Angehörige an, ein Angebot, das laut Pressemitteilung der AOK immer häufiger nachgefragt wird.

„Der Bedarf an Pflegeberatung hat über die Jahre deutlich zugenommen; 1329 Beratungen waren es allein 2018 in der Region. Vor allem interessieren sich Betroffene, wie sie die Pflegesituation verbessern können, wie eine Krisensituation zu meistern ist, aber auch wie man für die letzte Lebensphase vorsorgt“, sagt Feline Mußotter, AOK-Pflegeexpertin für den Landkreis Günz-burg.

Auch die Anzahl der Pflegebedürftigen ist gestiegen. Für 6496 Pflegebedürftige gibt es derzeit Leistungen von der Pflegekasse der AOK in Günzburg. Das ist ein Plus von 49 Prozent im Zehn-Jahresvergleich. Bayernweit erhalten gut 217000 AOK-Versicherte Pflegeleistungen, hier ergibt sich eine Steigerungsrate von 34 Prozent. 179 Versorgungspläne hat die AOK Günzburg im vergangenen Jahr ausgearbeitet, in denen der Hilfe- und Unterstützungsbedarf, zum Beispiel durch Pflegedienste, Selbsthilfegruppen, Kommunen oder Sozialamt festgehalten wird. (zg)

bei AOK-Pflegeberaterin Feline Mußotter, Telefon 08221/ 94-326 oder per E-Mail: fe-line.mussotter@by.aok.de

