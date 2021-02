vor 20 Min.

Pfrontener Grenzpolizisten stoppen Porsche bei Leipheim

Der deutsche Sportwagen war auf dem Weg nach Frankreich, als ihn Beamte der Grenzpolizei Pfronten auf der A8 bei Leipheim stoppten. Das hatte gute Gründe.

Der Arm der Grenzpolizei Pfronten reicht bis zur A8 bei Leipheim: Am Sonntagnachmittag wurde dort ein 43-jähriger Mann von den Allgäuer Beamten kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass sie das richtige Gespür hatten. Das angebrachte französische Kennzeichen war nämlich für ein anderes Fahrzeug ausgegeben. Der 43-jährige Fahrer montierte es kurzerhand an seinen Porsche Cayenne, den er kurz zuvor gekauft hatte, um diesen nach Hause zu fahren. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Urkundenfälschung, fehlenden Versicherungsschutzes und eines Steuervergehens. Seinen Porsche musste er in Leipheim abstellen. Die Beamten der Grenzpolizei überwachen den grenzüberschreitenden Verkehr im Einzugsgebiet des Präsidiums. Neben der Präsenz auf Autobahnen und Fernstraßen sind sie auch in Zügen und Flughafen tätig. (zg)

Themen folgen