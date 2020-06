06:00 Uhr

Physikpreis für den Günzburger Dieter Weiss

Plus Warum der gebürtige Günzburger Dieter Weiss mit dem Edison Volta Preis ausgezeichnet worden ist.

„Es ist halt doch die Wissenschaft, die ein grundlegendes Verständnis der Natur anstrebt, sei es auf atomarer und subatomarer Skala bis hin zum Universum.“ So begründet der gebürtige Günzburger Dieter Weiss seine Faszination für die Physik. Dies sei ein weites Feld, das ein Einzelner in all seinen Facetten nicht mehr überblicken könne. „Als Hochschullehrer ist es auch immer wieder schön, dieses Wissen weiterzugeben und auch weiterentwickeln zu können“, führt der Professor weiter aus, der einst das Dossenberger Gymnasium besucht hat und heute Experimentalphysik an der Universität Regensburg lehrt. Weiss wurde mit Klaus Ensslin (ETH Zürich) und Jurgen Smet (MPI für Festkörperforschung Stuttgart) der diesjährige Edison Volta Preis der European Physical Society (EPS) für „ihre wegweisenden Beiträge zur Nanowissenschaft der kondensierten Materie“ zuerkannt.

Auszeichnung für die Entdeckung eines neuen Quantenphänomens

Weiss wurde unter anderem für die „Entdeckung eines neuen spektakulären Quantenphänomens, der sogenannten „Weiss-Oszillationen“ ausgezeichnet. Diese Oszillationen treten im Widerstand von zweidimensionalen Elektronengasen im Magnetfeld auf, wenn die Dichte der Elektronen ein periodisches Streifenmuster mit Abständen von einigen zehn Nanometern aufweist.

Zweidimensionale Elektronengase findet man beispielsweise in Transistorstrukturen. Gegenwärtig untersucht Dieter Weiss mit seinen Mitarbeitern dieses Phänomen auch in topologischen Isolatoren, einer neuen Materialklasse mit einer elektrisch leitenden, zweidimensionalen Außenschicht und isolierendem Inneren.

Im Inneren verhalten sich diese Materialien wie gewöhnliche Halbleiter, sind also bei tiefen Temperaturen isolierend, während die Oberfläche eine Art zweidimensionales Metall bildet. Diese Materialien werden als eine mögliche Basis für die Realisierung von „Chips“ für das Quantencomputing betrachtet.

Edison Volta Preis für exzellente Forschung

Der EPS Edison Volta Preis fördert Exzellenz in der Forschung und wird in Anerkennung herausragender Forschung und Leistung in der Physik vergeben. Der Preis, bestehend aus 10000 Euro und einer Silbermedaille mit dem Porträt von Alessandro Volta, wird seit 2012 alle zwei Jahre an Einzelpersonen oder Gruppen von bis zu drei Personen verliehen. Bisherige Preisträger aus Deutschland sind Rolf Dieter Heuer (ehemaliger Generaldirektor CERN) und Karsten Danzmann (Max-Planck- Institut für Gravitationsphysik und Leibniz University, Hannover).

Dieter Weiss hat bis heute Beziehungen zu seiner Heimatstadt: „Meine Mutter lebt noch in Günzburg, sodass ich dort öfter zu Besuch bin“, wie er sagt. (zg/ioa)

