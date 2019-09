00:31 Uhr

Pia Wagners neue Harfe

Anschaffung kostete viel Geld

Pia Wagner, die diesen Monat zehn Jahre alt wird, hat Großes vor mit ihrem nicht gerade handlichen Instrument. Nachdem ihre Übungsharfe zu klein geworden war, brauchte das Mädchen aus Günzburg eine größere Konzertharfe. Doch das kostet – in diesem Fall fast 16000 Euro. Einen Betrag dafür spendeten Konzertbesucher von „GZ-XL 2018“ vergangenen November im Forum am Hofgarten. Damals eröffnete Pia Wagner den Abend. Einige Gäste ließen sich nicht lumpen, als sie hörten, dass ein größeres Instrument überfällig ist, damit sich die junge Harfenistin weiterentwickeln kann. Eine großzügige Unterstützung durch den Förderverein der Günzburger Musikschule kam noch dazu. Und so spielt sich Pia seit Kurzem auf der schwarz lackierten Harfe ein. (ioa)

Themen Folgen