vor 7 Min.

Plädoyer für Kinderwehren

Treffen in Burgau soll sie voranbringen

In manchen Orten im Landkreis gibt es schon seit vielen Jahren eine Kinderfeuerwehr, manche Vereine überlegen gerade erst eine Gründung. In Burgau hatten die Kinderfeuerwehrbeauftragte für Schwaben, Claudia Bachinger, und ihre Stellvertreterin Ellen Geißler jetzt zu einem Vernetzungstreffen und Informationsaustausch für Kinderfeuerwehren ins Feuerwehrhaus nach Burgau geladen. Die 35 Teilnehmer aus ganz Schwaben bekamen dabei Informationen zu den Themen Leitung einer Kinderfeuerwehr, Gründungsvorgang, Versicherungen, Rechte und Pflichten, Werbung und Ausbildung in der Kinderfeuerwehr.

Durch die gezielte Förderung wird mit den Kinderfeuerwehren versucht, die Nachwuchssorgen bei den Wehren zu mindern. Die Kinder von sechs bis zwölf Jahren lernen in den Übungsstunden den vorbeugenden Brandschutz kennen, wie ein Notruf abgesetzt wird und vieles mehr. Sie sollen spielerisch an die Feuerwehr herangeführt werden. In Bayern gibt es bereits 720 Kinderfeuerwehr-Gruppen mit 10300 Kindern, Tendenz steigend, heißt es in der Mitteilung.

Kreisbrandrat Robert Spiller sagte bei seiner Begrüßung, wie wichtig es ist, die Kinder an die Feuerwehr heranzuführen, um die Einheiten erhalten zu können. Er dankt den Anwesenden für die Arbeit, die sie leisten und noch leisten werden.

Das Fazit der Teilnehmer: Es ist nicht immer leicht, es gibt viele Hürden, die man überwinden muss, aber es gebe nichts Schöneres als ein Dankeschön durch strahlende Kinderaugen für diesen Einsatz. (zg)