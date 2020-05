vor 35 Min.

Plexiglas-Visiere „schützen nicht ausreichend“

Das Günzburger Landratsamt warnt vor der alleinigen Verwendung von Plexiglas-Visieren. Warum sie den Mund-Nasen-Schutz nicht ersetzen können.

Die Landkreisverwaltung weist darauf hin, dass Gesichts- oder Plexiglasvisiere nicht als gleichwertig mit der empfohlenen Mund-Nasen-Bedeckung zu sehen sind, da der Fremdschutz nicht vollständig gewahrt wird. Insofern können solche Plexiglasvisiere in den Bereichen des öffentlichen Lebens, in denen die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen besteht, diese nicht ersetzen.

In Kliniken zum Beispiel werde ein Schutzvisier normalerweise als zusätzlicher Schutz immer mit einer Maske getragen, also als Ergänzung. Die Infektionsschutzabteilung des Bayerischen Gesundheitsministeriums formuliert als primäres Ziel, in bestimmten Situationen des öffentlichen Raums Risikogruppen zu schützen und damit die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Covid-19 in der Bevölkerung zu reduzieren.

Feine Tröpfchen in der Atemluft übertragen Virus

Da der Hauptübertragungsweg des neuartigen Coronavirus feine Tröpfchen der Atemluft sind, wurde die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, für bestimmte Bereiche im öffentlichen Leben in Bayern eingeführt. Beispielsweise im öffentlichen Nahverkehr, beim Betreten von Geschäften oder wenn der Mindestabstand nicht gewahrt werden kann.

Eine Mund-Nasen-Bedeckung soll primär andere Personen vor feinen Tröpfchen und Partikeln aus der Ausatemluft desjenigen schützen, der eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt (Fremdschutz). Bei Gesichts- oder Plexiglasvisieren können sich Tröpfchen durch die großzügige Öffnung nach unten und oben nach wie vor leicht verteilen und dadurch vor allem andere Personen mit kleiner Körpergröße oder Risikogruppen gefährden, wie das Landratsamt am Montag mitteilt.

Die relevante und notwendige Reduktion der Ausscheidung von Atemwegsviren durch ein Plexiglasvisier ist dabei nicht gewährleistet. Und daher sei der eigentliche Grund für die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen – die Verteilung der Viren durch die Atemluft zu reduzieren und so die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Covid-19 zu reduzieren – nicht erfüllt. (zg)

