vor 44 Min.

Plötzlich war der Strom in Krumbach weg

Ein Kabel in Niederraunau machte Probleme. Auch die Veranstaltung „Live am Marktplatz“ war betroffen.

Von Annegret Döring und Peter Bauer

Plötzlich ist es ganz dunkel im Kino und auf dem Krumbacher Marktplatz gewesen, die Musik war jäh zu Ende: Ab etwa 19.30 Uhr fiel am Samstagabend in weiten Teilen Krumbachs der Strom aus. Betroffen waren nach Auskunft von LEW-Pressesprecher Ingo Butters der komplette Ortsteil Niederraunau sowie der Süd-Osten Krumbachs bis hin zur Mitte der Kammelstadt.

Ursächlich für den Ausfall war nach Auskunft der zuständigen Lechwerke (LEW) ein Defekt an einem 20000-Volt-Kabel in Niederraunau. Dieses sogenannte Mittelspannungskabel führt von der Gartenstraße in Richtung Raiffeisenstraße. Es soll ab diesem Montag wieder repariert werden. Das Kabel habe im Umspannwerk Krumbach Alarm ausgelöst und sei vom Netz gegangen. Damit möglichst schnell alle Haushalte wieder mit Strom versorgt werden konnten, hätten Techniker Umschaltungen der betroffenen Bereiche auf andere Leitungen vorgenommen, so die Auskunft des Pressesprechers. Zwischen 20.30 und 20.45 Uhr seien alle Haushalte wieder am Stromnetz gewesen, erklärte er weiter.

Angesichts der warmen Temperaturen hielten sich am Samstagabend in der Region viele Menschen im Freien auf, in Biergärten, aber insbesondere auch bei der Großveranstaltung „Live am Marktplatz“ im Krumbach. Dort war der Auftritt der Band Easy Livin’ angesagt. Er verzögerte sich angesichts des Stromausfalls um einige Zeit.

„Die Band spielte aber dann mit Instrumenten, die keinen Strom benötigen“, teilte Mitorganisator Maximilian Behrends auf Anfrage unserer Zeitung mit. Gastwirt Herbert Haas, ebenfalls einer der Organisatoren von „Live am Marktplatz“, freute sich über die Geduld der Besucher. „Live am Marktplatz“ habe ein treues Publikum. Dies zeige sich nicht zuletzt an so einem Abend. Die Veranstalter kündigten am Samstagabend an, dass das Konzert angesichts der Verzögerungen bis 22.30 Uhr verlängert werde.

Die meisten Besucher nahmen – wohl auch angesichts des angenehmen Abends – den Stromausfall jedenfalls mit Humor.

