05:03 Uhr

Podiumsdiskussion: „Sonst blutet die Innenstadt aus“

In Günzburg sprechen Vertreter von sechs Parteien über ihre Ideen. Es geht um den Einzelhandel, Wohnraum und um eine mögliche Hanggarage.

Von Michael Lindner

Fünf Fraktionen sind derzeit mit der CSU , SPD , FWG, UWB und GBL im Günzburger Stadtrat vertreten. Mit der FDP gibt es bei der diesjährigen Kommunalwahl am 15. März nun eine weitere Partei, die in den nächsten sechs Jahren in dem Gremium mitreden und mitentscheiden möchte. Am Montagabend haben sechs Vertreter der jeweiligen Listen an einer Podiumsdiskussion im Panoramasaal der VR Bank Donau-Mindel teilgenommen, mehr als 100 Besucher verfolgten das Geschehen. Dabei ging es unter anderem um die Themen Parken, Wohnen, Wirtschaft und Verkehr.

Wirtschaft Moderator Hermann Hutter von der Wirtschaftsvereinigung führte aus, dass die Innenstadt seiner Meinung nach an Frequenz verliere. Der Handel werde seiner Meinung nach vernachlässigt, obwohl 60 Prozent der Besucher gerade deswegen in die Innenstadt kommen. Stadtratskandidat Wolfgang Hackel (FWG) erklärte, dass es einer guter Zusammenarbeit von Handel und Stadt bedürfe, um den rückläufigen Kundenströmen entgegenzuwirken. „Die Stadt braucht den Handel, aber der Handel braucht wegen des Internets nicht mehr die Stadt. Das ist traurig“, sagte Hackel. Das Einkaufen müsse deshalb wieder zu einem Erlebnis werden. Ähnlich sah es Fraktionsvorsitzender Hans Kaltenecker (UWB). Wenn es keine Zusammenarbeit gibt, blute die Innenstadt und der Handel aus.

Forderung: Günzburg soll leer stehende Gebäude kaufen

Bürgermeisterin Ruth Niemetz verwies auf das 2013 erarbeitete städtebauliche Entwicklungskonzept, das nacheinander abgearbeitet werde. SPD-Stadträtin Simone Riemenschneider-Blatter war der Meinung, dass die Stadt Günzburg beim Thema „Innenstadtsterben“ im Vergleich zu anderen Kommunen noch gut wegkomme. Die Stadt sollte leer stehende Gebäude und Geschäfte, soweit es gehe, aufkaufen, um die Entwicklung mitlenken zu können. „Ich habe eine lokale Verantwortung und kaufe vor Ort – auch wenn es etwas teurer ist. Geiz darf nicht geil sein“, sagte Riemenschneider-Blatter zum Onlinehandel.

Stadträtin Angelika Fischer ( GBL ) ging auf die Problematik Leerstände ein. „Wenn sie in privater Hand sind, ist es für die Stadt schwierig, zu regulieren. Eventuell wäre es gut, für das erste Jahr nur die Hälfte der Miete zu verlangen“, regte Fischer an. Da Günzburg selbst keine großen Flächen in der Innenstadt gehören, erschwere das die Entwicklungsmöglichkeiten. FDP-Stadtratskandidat Joachim Bandlow gab an, den Wirtschaftsstandort stärken und neue Firmen nach Günzburg locken zu wollen. Die Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von etwas mehr als zwölf Millionen Euro seien zu niedrig.

Parken Die beiden Moderatoren Hermann Hutter und Peter Schleifer sprachen das Thema Hanggarage an, die aus ihrer Sicht notwendig sei. Neben dem Pendlerparkplatz am Volksfestplatz gebe es lediglich 112 kostenlose Dauerparkplätze in der Stadt. Die Notwendigkeit einer Hanggarage sahen nicht alle Podiumsteilnehmer so. Wolfgang Hackel bevorzugte einen Ausbau des Parkplatz zwischen Amtsgericht und Arbeitsamt. Unten parken, oben wohnen – so seine Vision. Niemetz sah eine Hanggarage ebenfalls kritisch. „Es ist nicht so schwer, einen Parkplatz zu finden“, sagte die Bürgermeisterin.

Parkhaus in Günzburg hat noch Kapazitäten frei

Laut Riemenschneider-Blatter reiche der derzeitige Parkraum für Besucher momentan aus: „Unter der Woche ist das Parkhaus nicht voll ausgelastet.“ Sie sieht zudem Arbeitgeber in der Pflicht, für die benötigten Stellplätze ihrer Angestellten zu sorgen. Für Anwohner sollte es selbstverständlich sein, bei einem Neubau eine Tiefgarage vorzusehen. Angelika Fischer kritisierte, die historische Altstadt mit Autos zuzupflastern. „Wir brauchen weniger Autos in der Stadt und benötigen einen besseren Takt beim ÖPNV.“ Die Fläche für die Hanggarage würde sie eher als Wohnraum nutzen. Einzig Hans Kaltenecker sprach sich für eine Hanggarage aus. „Wir wollen und brauchen sie“, sagte der Stadtrat.

Wohnen Bandlow sah genügend Wohnraum als entscheidend für die Entwicklung der Stadt an: „Wir können uns vor Zulauf kaum retten. Wir müssen nachverdichten und Gebäude aufstocken.“ Riemenschneider-Blatter mahnte, nicht noch weiter an die Stadtränder zu bauen, sondern Fläche zu sparen und vorrangig Leerstände zu nutzen und den Bestand zu sanieren. Mehr Werkswohnungen regte Hans Kaltenecker an. Niemetz und Hackel zeigten sich offen für ein Einheimischenmodell.

Verkehr Einig waren sich alle Kandidaten, dass der Verkehr in Günzburg eine große Herausforderung darstellt. Eine gewisse Entlastung sah Fischer durch die mögliche Verlegung der Autobahnanschlussstelle Leipheim. Sie sprach sich für eine Stärkung des Schienenverkehrs aus. Niemetz würde die B16 gerne ampelfrei sehen. „Es wird nie eine Schnellstraße mit 80 km/h werden, aber die Straße muss ampelfrei sein“, sagte die Bürgermeisterin.

Verkehr auf der Ulmer Straße lässt sich nur großräumig lösen

Bandlow sah für den Schwerlastverkehr auf der Ulmer Straße nur eine Lösung – und die kann nur großräumig gelingen. „Vor Ort können wir nichts machen. Der Verkehr muss schon von Leipheim auf die Autobahn gebracht werden“, so Bandlow. Kaltenecker sprach sich für die Wiedereinführung eines Verkehrsausschusses ein: „Der Verkehr betrifft jeden von uns. Wir dürfen ihn nicht mehr stiefmütterlich behandeln.“ Die Abbiegespuren auf der B16 seien seiner Meinung nach ein heikles Thema, eine Lösung habe er aber dafür nicht parat.

Marketing Die Stadt Günzburg habe einen Nachholbedarf beim Thema Marketing, so Niemetz. Kaltenecker schlug vor, mit den Pfunden wie Legoland, Radwanderweg und Gastronomie zu wuchern. Die Stadtverwaltung muss sich laut Hackel in diesem Bereich mehr Hilfe von außen holen. Riemenschneider-Blatter regte an, nicht alles auf das Internet zu reduzieren. Bandlow hingegen bezeichnete Flyer und Plakate als „Käse“.

