vor 39 Min.

Podiumsdiskussion in Günzburg: Klares Bekenntnis zu Kreiskliniken

Voll besetzt war das Günzburger Forum am Hofgarten bei unserer Podiumsdiskussion zur Landratswahl.

Hohes Maß an Übereinstimmung beim Thema medizinische Versorgung bei den Landratskandidaten in Günzburg.

Von Peter Bauer

Wie kann die medizinische Versorgung im Kreis gesichert und entwickelt werden? Welche Bedeutungen haben die Kliniken für den Kreis Günzburg? Welche Lösungsansätze gibt es für die Probleme im Pflegebereich? Dies waren weitere zentrale Themenfelder des Abends. Beide Klinikstandorte (in Günzburg und Krumbach) seien für den Kreis sehr wichtig, betonte Maximilian Deisenhofer (Grüne). Und der Kreis müsse bereit sein, auch ein anfallendes Defizit zu tragen. Deisenhofer sprach sich gegen private Investoren im Klinikbereich aus. Wichtig sei der Aufbau von medizinischen Versorgungszentren.

Gerd Mannes (AfD) kann sich vorstellen, dass Hausärzte für den Landkreis durch eine gezielte Werbekampagne gewonnen werden könnten. Berücksichtigt werden müsse, dass viele Mediziner heute in Teilzeit arbeiten wollten. Es gebe daher einen gewissen Trend zu Ärztehäusern. Auch Mannes sprach sich für den Erhalt der Kliniken im Kreis aus. Dem schloss sich Hans Reichhart (CSU) an.

Luise Bader möchte im Pflegebereich mehr Hilfskräfte einsetzen

Verbesserungsbedarf sah Reichhart in der Besetzung der Notarztdienste. Es gebe bereits entsprechende Gespräche mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KVB). Ein wichtiges Thema für den Landkreis sei die Gründung von medizinischen Versorgungszentren. Was kann der Landkreis tun, um die Probleme im Pflegebereich in den Griff zu bekommen? Luise Bader (SPD) hält es für sinnvoll, mehr Hilfskräfte einzusetzen, um das Fachpersonal fühlbar zu entlasten. Wichtig sei auch ein gutes Betriebsklima.

Rudolf Ristl (Linke) hält im Pflegebereich den Einsatz von Robotern für denkbar. Diese könnten einfache Tätigkeiten wie etwa das Bettenmachen übernehmen und damit die Pflegekräfte zeitlich entlasten. Notwendig sei es, das Einkommen der Pflegekräfte zu verbessern.

