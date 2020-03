05.03.2020

Politprominenz im Landkreis

Das sind die Termine

So langsam geht es auf die Zielgerade, was die Kommunalwahl anbelangt. Die Parteien wollen auf sich und ihre Anliegen aufmerksam machen. Ein probates Mittel ist Wahlkampfunterstützung in der Person prominenter Politiker.

Die CSU holt am heutigen Donnerstag den Wissenschafts- und Kunstminister Bernd Sibler nach Günzburg. Um 13 Uhr werden er und CSU-Kreisvorsitzender Alfred Sauter im Rathaus über die aktuellen Entwicklungen des Technologietransferzentrums (TTZ) der Hochschule Neu-Ulm in Günzburg informieren.

Der „Bürgerdialog“ der AfD wird am Freitag, 6. März, nicht mit dem erkrankten AfD-Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen stattfinden. Landratskandidat und Landtagsabgeordneter Gerd Mannes hat mit Markus Buchheit den Stellvertreter Meuthens im Europaparlament verpflichtet. Der wird über den „Green Deal“ sprechen. Zweiter Redner ist der Bundestagsabgeordnete Martin Hebner, Listenführer der AfD Bayern zur Bundestagswahl 2017. „Die Veranstaltung im Günzburger Forum am Hofgarten fängt um 19.30 Uhr an.

Die Grünen bitten am Dienstag, 10. März, um 19.30 Uhr in Günzburg ins Café Zebrano (Bürgermeister-Landmann-Platz 8). Neben dem Landratskandidaten und Landtagsabgeordneten Max Deisenhofer wird Katharina Schulze, Vorsitzende der grünen Landtagsfraktion, das Wort ergreifen und über ihre Vorstellungen eines klimafreundlichen, aufgeschlossenen und lebenswerten Freistaats sprechen. (ioa)

Themen folgen