Freigelände eines Baumarkts sollte Zwischenstation für Diebesgut sein

Offenbar wollte ein 25-Jähriger Diebesbeute nach Ladenschluss in Jettingen-Scheppach abgreifen. Doch er hatte die Rechnung ohne einen sportlichen Angestellten gemacht.

Ein Ladendetektiv beobachtete am Freitag gegen 17.40 Uhr einen 25-Jährigen in einem Baumarkt in Jettingen-Scheppach. Dieser nahm zunächst einen Werkzeugkoffer und einen Toilettendeckel an sich. Diese Gegenstände versteckte er dann im Freigelände. Offensichtlich wollte er diese Waren nach Ladenschluss dort entwenden. Der Mann wurde vom Detektiv am Ausgang angesprochen. Daraufhin flüchtete der Tatverdächtige. Er konnte aber von einem sportlichen Mitarbeiter des Baumarktes angesprochen und gestellt werden. Der Wert der Waren betrug der Polizei zufolge etwa 150 Euro. (AZ)