Günzburg: Jugendliche trägt unbezahlte Kosmetika bei sich

Zwei Jugendliche und ein Kind stehen im Verdacht, Kosmetika in Günzburg gestohlen oder dies zumindest unterstützt zu haben.

Eine 15-Jährige verließ laut Polizei am Samstag gegen 13 Uhr den Müller-Drogeriemarkt am Bürgermeister-Landmann-Platz in Günzburg. Dabei löste das akustische Signal der im Ausgangsbereich befindlichen Diebstahlsicherung aus. Die Jugendliche hatte aus dem Drogeriemarkt unbezahlte Kosmetika im Wert von ungefähr 330 Euro bei sich. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass sie bei der Tatausführung von einer weiteren Jugendlichen und einem Kind unterstützt wurde. Die zwei strafmündigen Personen wurden wegen des Verdachts des Diebstahles angezeigt. (AZ)