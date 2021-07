Günzburg: Radfahrerin wird über Motorhaube geschleudert

Die Frau verletzt sich dabei im Gesicht. Sie ist nach Polizeiangaben mit ihrem Rad in der Nähe des Bahnhofs auf dem Fußweg unterwegs gewesen.

Eine 43-jährige Radfahrerin war laut Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit am Donnerstag in der Mittagszeit auf dem Fußweg in der Bahnhofstraße Richtung Bahnhof unterwegs. Zur selben Zeit wollte eine Autofahrerin aus einer Einfahrt in die Bahnhofstraße einbiegen. Sie schaute nach links und rechts und fuhr anschließend los. In diesem Moment stieß die Radfahrerin gegen die Motorhaube des Wagens, wodurch sie über das Fahrzeug geschleudert wurde. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen im Gesicht zu, die vom Rettungsdienst verarztet wurden. Anschließend wurde die Geschädigte ins Kreiskrankenhaus Günzburg gebracht. (AZ)